Acceda a 8.125 vacantes en la Feria Expo Empleo Egresado SENA en Bogotá este viernes 19 de junio

Foto: SENA.

Accede a 8.125 vacantes laborales que trae el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE). Se trata de la Feria Expo Empleo Egresado SENA en la que 57 empresas ofrecerán oportunidades laborales con salarios hasta de salarios de $ 6 millones. Además, se ofrecerán talleres para fortalecer las competencias de quienes buscan empleo. !Asiste este viernes 16 de junio de 2026 en Chapinero y postúlate!

Oportunidades laborales para distintos perfiles

Entre los cargos que ofrecerán las empresas participantes se encuentran auxiliares administrativos, asesores comerciales, auxiliares de producción, auxiliares de bodega, técnicos de mantenimiento industrial, técnicos automotrices, personal de servicio al cliente, operarios logísticos, cajeros y otros perfiles de alta demanda en el mercado laboral.

La estrategia conectará de manera directa a los buscadores de empleo con organizaciones de diversos sectores económicos, con el propósito de facilitar procesos de contratación y ampliar las posibilidades de vinculación laboral para los asistentes.

Preparación para acceder al mercado laboral

La programación también incluirá espacios de acompañamiento orientados a fortalecer las competencias de empleabilidad. Los participantes recibirán recomendaciones para presentar una hoja de vida más competitiva, identificar oportunidades acordes con su perfil y prepararse para entrevistas de trabajo.

«La Feria Expo Empleo Egresado SENA representará una oportunidad para que miles de ciudadanos conozcan vacantes disponibles y fortalezcan herramientas clave para su búsqueda laboral. Nuestro propósito será acercar el talento humano a las necesidades del sector productivo», señaló Jorge Alexander Cañón , coordinador de la Agencia Pública de Empleo Regional Distrito Capital.

Asiste este viernes 19 de junio a la Feria Expo Empleo Egresado SENA en Bogotá

La Feria Expo Empleo Egresado SENA en Bogotá tendrá lugar este viernes 19 de junio, entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la sede de la Agencia Pública de Empleo SENA, ubicada en la calle 65 #11-70, primer piso. Los asistentes encontrarán con 8.125 vacantes para perfiles operativos, técnicos, tecnológicos, administrativos y comerciales, con salarios que irán desde el salario mínimo legal vigente hasta los seis millones de pesos.

Además de las oportunidades de empleo, la feria ofrecerá talleres de orientación ocupacional, construcción y fortalecimiento de hoja de vida, preparación para entrevistas laborales y recomendaciones para afrontar procesos de selección con mayor seguridad.

Con esta iniciativa, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continuará promoviendo espacios de conexión entre empresas y talento humano, contribuyendo al fortalecimiento de la empleabilidad y al desarrollo económico de la región.