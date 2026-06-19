Bogotá tiene ley seca a partir de las 6:00 p. m. de este viernes 19 de junio por elecciones presidenciales

Foto: Secretaría de Gobierno

En Bogotá habrá ley seca durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 21 de junio. La medida iniciará desde las 6:00 p.m. del viernes 19 de junio y terminará el lunes 22 de junio de 2026 a las 12:00 p. m.

Esta información la dio a conocer el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien informó que esta medida se toma después de analizar el comportamiento de la ciudad durante la primera vuelta presidencial.

Esta decisión se toma pensando en la situación que vive el país actualmente por la elección presidencial y de esta manera garantizar la seguridad de la ciudad con el mayor pie de fuerza posible y así garantizar un proceso electoral pacífico.

Recuerda denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

Planeación con visión de futuro (Segunda Vuelta)

Demostrando la experiencia en la administración de la gobernanza electoral de la ciudad, el Distrito informó que ya se encuentra adelantando mesas de concertación preventivas de cara a la segunda vuelta presidencial (proyectada para junio).

Específicamente, se sostuvieron reuniones con colectivos y entidades locales para reprogramar las fechas de sus festivales urbanos, previniendo que coincidan con la jornada electoral del 21 de junio, optimizando así el uso del espacio público y el pie de fuerza de las autoridades.