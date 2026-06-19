Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá  este viernes 19 y sábado 20 de junio

Crédito: Kike Barona

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. La primera jornada será este viernes 19 de junio a las 7:00 p. m. y la segunda jornada es el sábado 20 de junio de 2026, a las 4:00 p. m. ¡Ambos conciertos con entrada gratis hasta completar aforo!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por el chileno Paolo Bortolameolli, interpretará obras fantásticas de Claude Debussy y Leonard Bernstein. Además, se escuchará el “Concierto para flauta” del francés Jean Françaix, a cargo de Cristian Guerrero.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03. Fecha: Viernes 19 de junio a las 7:00 p. m.

Viernes 19 de junio a las 7:00 p. m. Sábado 20 de junio de 2026 a las 4:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo.

Paolo Bortolameolli, director de orquesta (Chile)

Paolo Bortolameolli, director de orquesta (Chile). / Crédito: Archivo del artista

Reconocido como uno de los directores de orquesta más importantes de Latinoamérica, se distingue por su trayectoria internacional y su compromiso con la difusión cultural, la ampliación del acceso a la música clásica y el fomento de nuevas generaciones de músicos. Es Director Musical Designado Virginia G. Piper de la Orquesta Sinfónica de Phoenix, Director Musical de la Ópera Nacional de Chile y la Filarmónica de Santiago.

Galardonado siete veces con el Premio de la Asociación de Críticos de Arte al Director Sinfónico y de Ópera del Año, también fue incluido en la lista de Forbes de los “50 Chilenos Más Creativos” en 2024 y 2026. En 2025, se convirtió en el primer músico clásico en formar parte del jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival de música latina más grande del mundo, donde destacó la conexión entre la música popular y la clásica, y el poder unificador de la música.

Cristian Guerrero (flauta), Colombia

Cristian Guerrero, primera flauta de la Filarmónica de Bogotá. / Crédito: Kike Barona

Comenzó sus estudios en la Universidad Nacional y fue integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Se ha desempeñado como primera flauta en la Orquesta Juvenil de las Américas, la Banda Sinfónica de Cundinamarca, la Sinfónica Juvenil de Colombia y la Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras agrupaciones. Obtuvo su pregrado en el Conservatorio de la Universidad Nacional con la orientación de los maestros Kiril Grozdanov y Jaime Moreno.

Desde 2008, es la primera flauta de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, agrupación con la que ha realizado presentaciones como solista interpretando obras de compositores como Ibert, Nielsen y Khachaturian; además de estrenar en Colombia los conciertos de Joaquín Rodrigo y Lowell Liebermann. Ha compartido escenario con directores como Gérard Korsten, Rossen Milanov, Lior Shambadal, Olivier Grangean, Joachim Gustafsson y Leonardo Marulanda.

Agrupaciones Filarmónicas, en plena actividad musical

Como parte de la programación musical de la semana, las Agrupaciones Filarmónicas también ofrecerán conciertos en distintos escenarios de la ciudad.

Miércoles 17 de junio – 6:00 p. m.Teatro El Ensueño – Tv 70 D # 60 – 90 sur / Localidad: Ciudad BolívarCoro Filarmónico Prejuvenil / Directora: Natalia Lozano

Concierto “América en nuestras voces” / Entrada libre con previa inscripción

Jueves 18 de junio – 10:00 a. m.Colegio Erasmo Valencia / Localidad: SumapazGrupos de cámara de la Orquesta Filarmónica de Mujeres

Entrada libre hasta completar aforo

Jueves 18 de junio – 8:00 p. m.Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo / Localidad: SubaOrquesta Filarmónica Juvenil de Cámara / Director: Julien Faure

Solista: Lucilla Rosse Mariotti (Italia) – Tercer puesto del Concurso Internacional de Violín “Ciudad de Bogotá 2025” // Concierto “Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi”

Con boletería a través de TuBoleta

Viernes 19 de junio – 7:00 p. m.Auditorio Fabio Lozano (Universidad Jorge Tadeo Lozano) / Localidad: Santa FeOrquesta Filarmónica Juvenil de Cámara / Director: Julien Faure

Solista: Lucilla Rosse Mariotti (Italia) – Tercer puesto del Concurso Internacional de Violín “Ciudad de Bogotá 2025”

Con boletería a través de TuBoleta

Sábado 20 de junio – 3:00 a. m.Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal / Localidad: KennedyFilarmónica de Música Colombiana / Director: Jorge Andrés Arbeláez

Entrada libre hasta completar aforo