Bogotá es finalista de uno de los premios mundiales más importantes en sostenibilidad e impacto para destinos de reuniones

Foto: Invest in Bogotá.

Bogotá fue seleccionada como finalista del Impact Award 2026 de Global Destination Sustainability (GDS), uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria global de reuniones y eventos, gracias a una iniciativa que está transformando la forma de medir el valor que dejan los eventos internacionales en los destinos.

La nominación fue obtenida por Invest in Bogotá, a través de su Bureau de Convenciones, con la implementación de la Calculadora de Impacto, una herramienta que permite medir de manera integral los beneficios generados por congresos, convenciones y encuentros internacionales en tres dimensiones fundamentales: económico, social y ambiental.

La iniciativa fue seleccionada entre las mejores prácticas presentadas por miembros de la red Global Destination Sustainability, integrada por más de 100 destinos de diferentes regiones del mundo comprometidos con la sostenibilidad y el desarrollo de la industria de reuniones.

«Esta nominación reconoce la visión con la que Bogotá está entendiendo los eventos internacionales: no solo como motores de desarrollo económico, sino como herramientas para generar conocimiento, fortalecer capacidades, impulsar la sostenibilidad y crear valor para las comunidades.», afirmó Isis Durán, Directora Ejecutiva de Invest in Bogotá.

La Calculadora de Impacto permite identificar y cuantificar el legado positivo que dejan los eventos en la ciudad, más allá de indicadores tradicionales como el número de asistentes o las noches de hotel generadas. Gracias a esta metodología, Bogotá puede medir de manera objetiva cómo los encuentros internacionales contribuyen a la transferencia de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades, la generación de oportunidades económicas y la implementación de acciones de sostenibilidad ambiental.

Uno de los ejemplos más destacados fue la realización de actividades de compensación y legado en el marco de eventos internacionales como la reunión de la CELAC, donde se desarrolló una jornada de siembra de árboles en alianza con la Universidad Externado de Colombia, contribuyendo a la generación de impactos ambientales positivos y al fortalecimiento de la conexión entre los eventos y el territorio.

La nominación llega en un momento especialmente relevante para la ciudad. Recientemente Bogotá alcanzó su mejor posición histórica en el ranking de la International Congress and Convention Association (ICCA), ubicándose en el puesto 36 entre las ciudades más importantes del mundo para reuniones internacionales, consolidándose como la cuarta ciudad de América Latina y la primera de Colombia.

Para el Bureau de Convenciones de Bogotá, esta nominación representa el reconocimiento internacional a una visión que busca que cada evento captado genere beneficios tangibles para la ciudad, sus habitantes, sus instituciones y sus sectores productivos.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 17 de junio. Más allá del resultado final, la selección de Bogotá entre los cuatro finalistas del mundo ratifica el liderazgo de la ciudad en la evolución de una industria que hoy busca medir el éxito no solo por su impacto económico, sino también por su capacidad de generar transformación social y sostenibilidad ambiental.

Dato clave

La red Global Destination Sustainability (GDS) reúne a más de 100 destinos de reuniones de todo el mundo y es considerada una de las principales plataformas internacionales para promover la sostenibilidad, la innovación y la medición de impacto en la industria global de reuniones y eventos.

Acerca del Bureau de Convenciones

El Bureau de Convenciones hace parte de Invest in Bogotá, y su propósito es posicionar a la ciudad como destino de clase mundial para reuniones y eventos. Acompaña a asociaciones, empresas e instituciones en la organización de congresos, convenciones e incentivos, conectándolas con espacios idóneos, aliados confiables y beneficios del destino, simplificando cada etapa del proceso y maximizando el impacto de los eventos en Bogotá.

Acerca de?Invest?in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina.