Por mantenimiento de la malla vial en Bogotá, ruta TransMiZonal 2-3 San Antonio modifica su operación en Usaquén

Foto: TransMilenio.

TransMilenio informó que, a partir de este 22 de junio, el servicio o ruta TransMizonal 2-3 San Antonio modifica su recorrido con motivo de las obras de mantenimiento de la malla vial que se llevarán a cabo sobre la avenida calle 191 entre carrera 8D y carrera 8B en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

Modificaciones en el recorrido y listado de paraderos

Debido al tramo vial cerrado por mantenimiento, el servicio presentará una suspensión temporal de paradas y un desvío hacia la calle 191.

Estación Terminal (CL 193 – Auto Norte)

Gimnasio los Pinos (CL 192 – KR 11A)

Paradero Suspendido: calle 191 (KR 8D – CL 191)

Paradero Provisional (KR 8B – CL 191) – Habilitado temporalmente por desvío en KR 8B.

Br. Tibabita II (KR 8C – CL 187A)

Br. Tibabita (AC 183 – KR 8D)

Br. Verbenal San Antonio (AC 183 – KR 9A)

Portal Norte – Unicervantes (Portal Norte – Unicervantes)

Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

Horarios de funcionamiento

A pesar del ajuste operativo por obras viales, el servicio mantendrá sus horarios habituales de despacho y llegada al Portal Norte:

Lunes a sábado:

Primera llegada al Portal: 4:30 a. m.

Última salida del Portal: 0:30 a. m.

Domingos y festivos:

Primera llegada al Portal: 4:30 a. m.

Última salida del Portal: 11:30 p. m.

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