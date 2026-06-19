Por mantenimiento de la malla vial en Bogotá, ruta TransMiZonal 2-3 San Antonio modifica su operación en Usaquén
Foto: TransMilenio.
TransMilenio informó que, a partir de este 22 de junio, el servicio o ruta TransMizonal 2-3 San Antonio modifica su recorrido con motivo de las obras de mantenimiento de la malla vial que se llevarán a cabo sobre la avenida calle 191 entre carrera 8D y carrera 8B en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.
Modificaciones en el recorrido y listado de paraderos
Debido al tramo vial cerrado por mantenimiento, el servicio presentará una suspensión temporal de paradas y un desvío hacia la calle 191.
- Estación Terminal (CL 193 – Auto Norte)
- Gimnasio los Pinos (CL 192 – KR 11A)
- Paradero Suspendido: calle 191 (KR 8D – CL 191)
- Paradero Provisional (KR 8B – CL 191) – Habilitado temporalmente por desvío en KR 8B.
- Br. Tibabita II (KR 8C – CL 187A)
- Br. Tibabita (AC 183 – KR 8D)
- Br. Verbenal San Antonio (AC 183 – KR 9A)
- Portal Norte – Unicervantes (Portal Norte – Unicervantes)
Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:
Horarios de funcionamiento
A pesar del ajuste operativo por obras viales, el servicio mantendrá sus horarios habituales de despacho y llegada al Portal Norte:
Lunes a sábado:
- Primera llegada al Portal: 4:30 a. m.
- Última salida del Portal: 0:30 a. m.
Domingos y festivos:
- Primera llegada al Portal: 4:30 a. m.
- Última salida del Portal: 11:30 p. m.
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