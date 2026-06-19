Ya está en Colombia el primer articulado eléctrico de TransMilenio

Foto: Captura de pantalla de video de TransMilenio.

Ya está en Colombia el primer articulado eléctrico que transportará a millones de capitalinos por las troncales de Bogotá.

Llegó desde China, vienen nueve más y junto con buses de otras tipologías ratifican el liderazgo de Bogotá en la descarbonización del transporte público.

“Empezaron a llegar los articulados eléctricos que vienen de China”, destacó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Pronto más noticias de los 711 nuevos buses eléctricos que rodarán por Bogotá, antes de terminar el año 2027.

¡La electrificación del Sistema avanza con paso firme!