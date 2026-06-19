¿Busca empleo? Son 60 vacantes de asesores call center en Bogotá: postúlese de manera virtual este viernes 19 de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y una de sus empresas aliadas ofrecen cargos disponibles para asesores call center. Las vacantes están dirigidas a capitalinos con formación desde bachillerato sin experiencia previa. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ virtual en Bogotá con 60 vacantes

Son 60 vacantes disponibles para personas con estudios desde bachillerato y que puedan desempeñarse en atención al cliente de manera telefónica, con excelente comunicación y actitud. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y TEMPORAL S.A.S. buscan personal para asesores call center. Postúlate de manera virtual. ¿Te interesa?

Detalles y funciones de las vacantes:

Venta de servicios de internet, televisión y telefonía hogar.

Promoción de planes móviles y soluciones personalizadas.

Brindar asesoría integral a las y los clientes.

Cumplir metas comerciales y de calidad.

Realizar el registro de información en sistemas de gestión.

Fortalecer el posicionamiento de la marca mediante una atención cercana y efectiva.

Postúlate de manera virtual este viernes 19 de junio de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Confirma tu asistencia, en el siguiente formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Conéctate a esta convocatoria a través de la plataforma Microsoft Teams, haciendo clic aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales.