MinDefensa identifica 49 puntos de riesgo por posibles disturbios en la segunda vuelta presidencial

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció este viernes que tiene bajo estricta vigilancia 49 puntos clave a nivel nacional, ante el riesgo de posibles alteraciones del orden público tras la segunda vuelta presidencial. La medida, liderada por el jefe de la cartera, Pedro Sánchez, busca anticiparse a supuestos actos de violencia o bloqueos promovidos por campañas de desinformación, garantizando así la total tranquilidad y el desarrollo normal de los comicios en todo el territorio.

Para hacer frente a este panorama, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter electoral que operará ininterrumpidamente. El propósito de este centro de control interinstitucional es articular los esfuerzos de inteligencia y la reacción rápida de la Fuerza Pública, evaluando en tiempo real las denuncias ciudadanas y los reportes de presuntos hostigamientos que circulan principalmente en plataformas digitales. La consigna oficial de la cartera es prevenir de raíz los escenarios donde la polarización política pueda escalar a confrontaciones físicas.

En términos de pie de fuerza, el plan estratégico de seguridad contempla el despliegue de más de 120.000 policías a lo largo de las regiones, quienes tendrán la misión de resguardar el libre ejercicio democrático en más de 106.000 mesas de votación. De este contingente, se dispuso que cerca de 21.000 uniformados se concentren exclusivamente en Bogotá, capital que por su densidad poblacional e infraestructura estratégica representa uno de los mayores focos de atención para las autoridades estatales.

Además de la capital del país, los informes de inteligencia advierten sobre posibles focos de tensión en ciudades principales como Medellín, Cali y Barranquilla, donde confluyen variables de alta participación política y movilización ciudadana. De igual manera, se mantienen bajo observación especial zonas en los departamentos de Cauca, Tolima y Antioquia; territorios en los que la presencia de presuntos grupos al margen de la ley podría propiciar actos de intimidación o constreñimiento al elector.

Pese a estas alertas preventivas, el ministro Sánchez envió un contundente parte de tranquilidad, asegurando que el Estado cuenta con todas las capacidades logísticas y operativas para mitigar cualquier amenaza que ponga en riesgo la jornada. Asimismo, instó a los actores políticos y a la ciudadanía a ejercer la prudencia, argumentando que la propagación de desinformación es el principal catalizador del vandalismo. El llamado de la institucionalidad es a respetar la voluntad popular que se exprese en las urnas y preservar la convivencia.

Paralelo al robusto dispositivo de seguridad del Estado, la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó el despliegue de más de 2.600 delegados que vigilarán la transparencia de las votaciones. Este equipo independiente, que cuenta con veeduría internacional y enfoque de inclusión, será fundamental para procesar denuncias sobre presuntas irregularidades o supuestos intentos de compra de votos que puedan empañar el proceso electoral definitivo.