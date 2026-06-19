Enviados a la cárcel ocho delincuentes dedicados al ‘paseo millonario’ en Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación

Bogotá continúa combatiendo el ‘paseo millonario’. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a ocho presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como ‘Los Selectivos’, señalada de cometer casos de ‘paseo millonario’ en diferentes sectores de Bogotá. Según las investigaciones, este grupo estaría involucrado en la comisión de múltiples casos de esta modalidad de hurto, especialmente en la Zona T y otras zonas de rumba del norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta organización tendrían funciones específicas dentro de la operación criminal, que incluían la selección de víctimas, el ofrecimiento de servicios de transporte y, posteriormente, la retención de los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias y vaciar sus cuentas bancarias.

Uno de los casos ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2025. Según la Fiscalía General de la Nación, un ciudadano abordó un taxi tras salir de un establecimiento nocturno. Durante el recorrido, el conductor compartió información del trayecto por celular y detuvo inesperadamente el vehículo. En ese momento, dos hombres abordaron el taxi y sometieron a la víctima.

El afectado fue trasladado hasta el sector de San Cristóbal Sur, donde habría sido golpeado y amenazado de muerte para obligarlo a entregar las claves de sus productos bancarios y aplicaciones móviles. Los delincuentes realizaron transferencias, transacciones y compras por un valor de 145 millones de pesos.

Las investigaciones indican que dos de los presuntos responsables también se dirigieron a la residencia de la víctima, donde se apoderaron de un vehículo avaluado en 190 millones de pesos, además de un celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, elementos valorados en cerca de 12 millones de pesos.

La víctima permaneció retenida durante aproximadamente 18 horas y posteriormente fue abandonada en el barrio El Restrepo de la localidad Antonio Nariño. Por estos hechos, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los ocho procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Conozca más detalles de estas capturas en este video publicado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la red social X:

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Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.