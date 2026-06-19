Economía colombiana creció en abril 3,34% frente al mismo mes del año pasado: Dane

–El presidente Gustavo Petro celebró el resultado positivo de la economía colombiana, al destacar el informe del Dane según el cual el crecimiento en abril fue de 3,34%. En su cuenta de la red social X, el mandatario aseguró que “la economía colombiana ha despegado entre los primeros puestos de América».

De acuerdo al ISE la economía colombiana en el mes de abril del 2026 comparado con hace un año crece 3,3%. En el mismo abril de 2025, comparado con el de 2024 había sido negativo en -0,1 La economía colombiana ha despegado entre los primeros puestos de América. pic.twitter.com/oQmfLY61wa — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

De acuerdo con el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el cuarto mes del año el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) en su serie original se ubicó en 128,81, que representa un crecimiento de 3,34 puntos porcentuales frente a similar periodo del año pasado.

Mientras, en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mismo mes de este año el ISE se ubicó en 128,81, que representó un crecimiento de 0,34% respecto de marzo de 2026.

El ISE es un indicador que mide el comportamiento mensual de la economía colombiana en las principales actividades productivas. La serie original mide la información básica, y en la serie ajustada elimina las temporadas como fines de semana o fenómenos estacionales.

El informe señala también que el comportamiento de la economía en el año corrido enero–abril de 2026, en su serie original, registró un crecimiento de 2,46% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que ene se lapso de 2025 el crecimiento fue de 1,86%.

El informe del Dane señala que las actividades primarias (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y Explotación de minas y canteras) en su serie original tuvo una variación anual (abril de 2026 frente a abril de 2025) decreciente de -2,35% respecto de abril del año pasado. Y en la serie ajustada fue de -2,23% frente a abril de 2025.

Solo en abril de 2026 las actividades primarias mostraron una disminución de -1,99%, respecto a marzo de este año.

Las actividades secundarias (Industrias manufactureras; y Construcción) mostraron en la variación anual un crecimiento de 1,83% en su serie original, y de 0,32% en su serie ajustada.

Para abril de 2026, la variación fue de 1,74% respecto de marzo de este año, en su serie ajustada.

Y las actividades terciarias (servicios públicos domiciliarios; reparación de vehículos; Transporte; Alojamiento y restaurantes; Información y comunicaciones; Actividades financieras; Educación, salud y entretenimiento, entre otras) tuvieron una variación anual de 4,58% frente al año pasado, en su serie original. Y la serie justada registró un crecimiento de 4,45% en el mismo periodo.

Solo en el mes de abril de 2026 las actividades terciarias mostraron un crecimiento de 0,6% en su serie ajustada frente a marzo de este año.