Gobierno hace llamado a frenar violencia digital y desinformación de cara a la segunda vuelta presidencial

–Los ministerios de Defensa y de las TIC instalaron el Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para fortalecer la coordinación interinstitucional frente a riesgos digitales asociados al proceso electoral, donde los titulares de la cartera enviaron un mensaje para acabar con las prácticas que generan zozobras o violencias en los comicios.

“Hemos identificado operaciones coordinadas de interferencia digital activa en el ecosistema informativo colombiano, que no se tratan solamente de publicaciones espontáneas ni de críticas políticas ordinarias», aseguró la ministra de las TIC, Carina Murcia.

Manifestó que “los patrones observados evidencian el empleo de infraestructura técnica y mecanismos de distribución coordinada, orientados a ampliar narrativas de manera artificial. Desde el Ministerio TIC, a través del ColCERT, estamos preparados para proteger a los colombianos de la desinformación, con el fin de alcanzar la paz electoral al igual que la paz digital».

Reiteró que desde el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) se mantiene un monitoreo permanente del ecosistema digital electoral, identificando riesgos asociados a campañas de phishing, intentos de suplantación de entidades electorales, exposición de credenciales y narrativas de desinformación que buscan generar incertidumbre o afectar la confianza institucional.

Para el fin de semana, el ColCERT monitoreará, en tiempo real, los portales oficiales del Estado, los riesgos de ciberseguridad sobre sistemas institucionales, las credenciales expuestas que puedan comprometer cuentas o accesos de entidades públicas, la desinformación que circule en medios digitales, y los deepfakes (contenidos audiovisuales manipulados con inteligencia artificial) que buscan engañar a los ciudadanos o afectar la percepción sobre el proceso electoral.

En este sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez informó que “hemos detectado una grave amenaza que viene de la desinformación y las noticias falsas, que se convierten en armas que generan pánico, distorsionan la realidad, desestimulan la participación ciudadana e intentan sembrar desconfianza en las instituciones. Una noticia falsa que se viraliza puede hacer más daño a la democracia que cualquier acción violenta».

“Nuestro trabajo también está enfocado en estar atentos a estas prácticas para reducir su impacto», enfatizó.

Ante estas amenazas, el PMU que se instaló tiene como propósito proteger la integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana en los entornos digitales y, para ello, el PMU trabajará de manera articulada con diferentes entidades del Gobierno nacional encargadas de la seguridad, la defensa, la ciberinteligencia y la organización electoral.

En el PMU se hará monitoreo permanente de posibles amenazas cibernéticas, campañas de desinformación, intentos de suplantación digital y otras acciones que puedan afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.

Los ministros reiteraron el llamado a utilizar los canales institucionales para reportar posibles irregularidades y contribuir a una conversación pública respetuosa.

Con base en lo anterior, las entidades que integran el PMU Cibernético recomendaron a la ciudadanía:

· Consultar información electoral únicamente a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

· Desconfiar de mensajes que generen alarma o soliciten información personal.

· Verificar la autenticidad de imágenes, videos y audios antes de compartirlos.

· Mantener especial atención frente a contenidos manipulados mediante IA o deepfakes.

· Reportar intentos de fraude, suplantación o incidentes de seguridad a los canales oficiales habilitados por las autoridades.