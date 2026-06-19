    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,459.53 (vigente 20, 21 y 22 de junio)
    -Euro $ 3,943.60
    -Bitcoin US$ 63.183,40

    Tasa de Interés

    -DTF: 10.14%
    -UVR: $ 414,02
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,33
    -Petróleo Brent US$ 77,33
    -Oro-Compra Banco de la República $ 447.613,33

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