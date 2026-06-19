-Dólar TRM: $ 3,459.53 (vigente 20, 21 y 22 de junio)

-Euro $ 3,943.60

-Bitcoin US$ 63.183,40

Tasa de Interés

-DTF: 10.14%

-UVR: $ 414,02

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,33

-Petróleo Brent US$ 77,33

-Oro-Compra Banco de la República $ 447.613,33