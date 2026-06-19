Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes junio 19, 2026 -Dólar TRM: $ 3,459.53 (vigente 20, 21 y 22 de junio) -Euro $ 3,943.60 -Bitcoin US$ 63.183,40 Tasa de Interés -DTF: 10.14% -UVR: $ 414,02 -Tasa de Usura 28,79% -Café US$ 3,33 -Petróleo Brent US$ 77,33 -Oro-Compra Banco de la República $ 447.613,33 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEnviados a la cárcel ocho delincuentes dedicados al ‘paseo millonario’ en Bogotá Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 19 de junio de 2026 en Colombia También podría gustarte Judicial Identifican cadáver de profesor asesinado en Antioquia por las Farc Iván Briceño martes enero 12, 2010 Nacional Freddy Machado López, nuevo presidente de Asonal Judicial Iván Briceño martes noviembre 19, 2013 Economía Comercio: Mercosur y UE logran acuerdo tras veinte años de negociación Manuel Reyes Beltran viernes junio 28, 2019 Economía Fiscalía abre investigación preliminar contra Minhacienda por venta de Isagen Ariel Cabrera jueves febrero 25, 2016