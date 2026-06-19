Gobierno de Colombia presenta nota de protesta a Argentina por mensaje de apoyo de Milei a Abelardo de la Espriella

–Una nota de protesta envió el Gobierno colombiano a su homólogo de Argentina por mensaje de apoyo del presidente Javier Milei al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, hecho que califica «una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano».

El mandatario argentino escribió en su cuenta en X:

Todo mi apoyo s @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio…

Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. EI camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue eI camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando.

La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!»

Abelardo de la Espriella compartió el diálogo telefónico que sostuvo con Milei:

¡Viva la libertad, carajo! Agradezco profundamente el respaldo y las palabras de aliento del presidente de Argentina, Javier Milei. Estoy convencido de que un León en Argentina y un Tigre en Colombia pueden ayudar a construir una Latinoamérica más fuerte, más libre y con más… pic.twitter.com/HEIdleNFs7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 18, 2026

Tras este hecho, el ejecutivo de Colombia emitió un extenso comunicado, a través de la Cancillería, en el cual reafirma que las decisiones sobre el futuro político de la nación corresponden exclusivamente al pueblo colombiano, mediante el ejercicio libre, soberano y democrático de su derecho al voto, sin presiones ni injerencias externas”.

El texto integral del pronunciamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro, es el siguiente:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia manifiesta su categórico rechazo frente a las declaraciones públicas del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en particular mediante las publicaciones difundidas en su cuenta oficial de la red social X los días 31 de mayo y 17 de junio del año en curso, en las cuales ha expresado respaldo directo a una de las campañas para la elección de presidente y vicepresidente (a) de Colombia a realizarse este 21 de junio.

El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano.

Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral.

Resultan igualmente inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de una comunicación, respecto a un candidato o cualquier colombiana y colombiano.

Estás manifestaciones afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas como está consignado en la Constitución Política.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que, mediante comunicado del 5 de junio de 2026, el Gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación y rechazo frente a cualquier pronunciamiento o actuación de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, campañas, partidos o proyectos políticos. Este llamado fue transmitido oficialmente a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en Colombia mediante Nota Verbal.

Reiteramos la fortaleza y estabilidad de las instituciones colombianas, y la capacidad del pueblo colombiano para decidir libremente su destino político en consulta con los principios democráticos, sin interferencias externas y con sujeción al Estado de derecho.

El principio de no intervención constituye un fundamento esencial del orden jurídico internacional y se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El preámbulo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 reafirma, igualmente, los principios de igualdad soberana de los Estados y no injerencia en sus asuntos internos.

En el ámbito nacional, el artículo 9 de la Constitución Política establece que las relaciones exteriores de Colombia se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

Las recientes declaraciones desconocen el llamado previo formulado por el Gobierno colombiano para que todos los actores internacionales obren con prudencia y responsabilidad. Colombia reitera que ninguna autoridad extranjera debe intentar incidir, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores, favorecer o perjudicar a alguna de las campañas participantes, ni condicionar el futuro de las relaciones bilaterales al resultado de una contienda electoral interna.

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia ha presentado una nota de protesta al Gobierno de la República Argentina, mediante la cual rechaza formalmente estas manifestaciones y solicita que se adopten las medidas pertinentes para evitar su reiteración.

El Gobierno de Colombia reafirma que las decisiones sobre el futuro político de la nación corresponden exclusivamente al pueblo colombiano, mediante el ejercicio libre, soberano y democrático de su derecho al voto, sin presiones ni injerencias externas”.