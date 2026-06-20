    • Bogotá

    Actívese con sesiones de Rumba y Aerobeat en el parque Estadio Olaya Herrera este sábado 20 de junio

    Diana Becerra Publicado el

    Personas participan en sesión de actividad física grupal al aire libre diurna en parque de BogotáFoto: IDRD

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a vecinos del barrio Olaya y a la ciudadanía en general a participar de una jornada llena de energía, ritmo y diversión con dos sesiones de Rumba y Aerobeat. El evento se realiza este sábado 20 de junio de 2026, en el parque del Estadio Olaya Herrera, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y está diseñado para mejorar las condiciones físicas de las personas participantes, liberar el estrés y compartir en comunidad. ¡Asiste es gratis!

    Estas actividades se realizan en el marco del programa Bogotá en Forma, el cual tiene como propósito promover hábitos y estilos de vida saludables mediante la práctica regular de actividad física en el Distrito.

    Estos espacios se llevan a cabo de forma presencial en parques y escenarios de Bogotá, además de contar también con transmisiones virtuales a través de las redes sociales del IDRD. Con estas iniciativas la Administración distrital busca facilitar el acceso a sesiones de actividad física organizadas y dirigidas, con técnicas adecuadas para distintos grupos poblacionales, brindando igualdad de condiciones y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los usuarios en el Distrito Capital.

    Conoce todos los detalles en la siguiente publicación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la red social Instagram:

    ¿Cómo llegar al Estadio Olaya Herrera?

    El Estadio Olaya Herrera es un parque estructurante recreativo y deportivo estrato tres, ubicado en la calle 21 # 25 – 35 Sur de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

    Cuenta con canchas multipropósito para deportes como baloncesto y fútbol, al aire libre, además de cancha sintética, de tenis y voleibol. como parte de su infraestructura también posee gimnasios al aire libre, skatepark, trébol de baloncesto, área recreativa infantil, módulos de venta de comestibles, paradero de lectura y zonas verdes.

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