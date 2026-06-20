Actívese con sesiones de Rumba y Aerobeat en el parque Estadio Olaya Herrera este sábado 20 de junio

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a vecinos del barrio Olaya y a la ciudadanía en general a participar de una jornada llena de energía, ritmo y diversión con dos sesiones de Rumba y Aerobeat. El evento se realiza este sábado 20 de junio de 2026, en el parque del Estadio Olaya Herrera, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y está diseñado para mejorar las condiciones físicas de las personas participantes, liberar el estrés y compartir en comunidad. ¡Asiste es gratis!

Estas actividades se realizan en el marco del programa Bogotá en Forma, el cual tiene como propósito promover hábitos y estilos de vida saludables mediante la práctica regular de actividad física en el Distrito.

Estos espacios se llevan a cabo de forma presencial en parques y escenarios de Bogotá, además de contar también con transmisiones virtuales a través de las redes sociales del IDRD. Con estas iniciativas la Administración distrital busca facilitar el acceso a sesiones de actividad física organizadas y dirigidas, con técnicas adecuadas para distintos grupos poblacionales, brindando igualdad de condiciones y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los usuarios en el Distrito Capital.

Conoce todos los detalles en la siguiente publicación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la red social Instagram:

¿Cómo llegar al Estadio Olaya Herrera?

El Estadio Olaya Herrera es un parque estructurante recreativo y deportivo estrato tres, ubicado en la calle 21 # 25 – 35 Sur de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Cuenta con canchas multipropósito para deportes como baloncesto y fútbol, al aire libre, además de cancha sintética, de tenis y voleibol. como parte de su infraestructura también posee gimnasios al aire libre, skatepark, trébol de baloncesto, área recreativa infantil, módulos de venta de comestibles, paradero de lectura y zonas verdes.