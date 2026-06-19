Con entrega de armas comenzó ingreso de 99 integrantes de disidencias de la segunda Marquetalia a zona de ubicación temporal en el Putumayo

–En zona rural del municipio de La Hormiga, en el departamento del Putumayo, 99 hombres y mujeres del grupo armado comandos de frontera de la autodenominada coordinadora nacional ejército Bolivariano, disidente de la segunda Marquetalia de las Farc, iniciaron el proceso de “dejación y abandono” de las armas de fuego para el ingreso del grupo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez.

“Con este paso histórico estas mujeres y hombres inician su tránsito a una vida civil plena, con el acompañamiento de las instituciones del Estado colombiano y el apoyo de las comunidades vecinas del territorio”, señaló Gloria Arias, delegada del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el grupo ilegal armado.

Arias indicó que “la democracia se construye sin armas e implica una apuesta decidida por la vida, la naturaleza y la diversidad”.

La delegada enfatizó, además, que este “proceso de paz se hace irreversible”.

Arias recordó que en octubre del 2025 el grupo armado entregó 15 toneladas de material de guerra para ser destruidas, lo cual se cumplió, pero también manifestó que hay “avances concretos” en la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Asimismo, antes de ingresar al acto protocolario de la dejación de armas en La Hormiga, los 99 integrantes del grupo se despojaron de sus uniformes de combate y se vistieron con prendas de población civil, específicamente con pantalón de jean y camisetas blancas.

Durante el evento se destacó el acompañamiento al proceso de paz de países que ejercen como garantes y acompañantes internacionales, específicamente, Uruguay, Suiza, Noruega, Países Bajos y Venezuela.

?Un momento cargado de simbolismo: tras entregar sus armas ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, los integrantes de Comandos de Frontera realizaron el cambio de uniforme de combate a prendas civiles. Hoy comienza una nueva etapa para 99 colombianos y colombianas. pic.twitter.com/MOhnosj6oG — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) June 19, 2026

El proceso en esta ZUT, en el Valle del Guamuez, estará acompañado por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que cuenta con la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). Además, se vinculará la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

El acto de dejación y abandono de armas se realizó con la verificación de la MAPP-OEA y los países garantes.

La Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con la CNEB, a través de un comunicado, explicó que la ZUT en el Valle del Guamuez “no será una zona de despeje ni un espacio para la impunidad”.

Agregó que las ZUT “son un instrumento para el tránsito al Estado Social de Derecho de integrantes de grupos armados ilegales”.

Esta ZUT tiene una extensión de 6 hectáreas y cumple con las reglas establecidas en la ley, lo que incluye su delimitación geográfica y no se encuentra en un área urbana.

La autorización para el ingreso de los 99 miembros de la CNEB a esta ZUT se estableció mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, firmado por el Presidente Gustavo Petro.

“La autorización presidencial para el ingreso de 99 integrantes de la CNEB se produce luego de los avances significativos en el desescalamiento de las violencias en los departamentos de Putumayo y Nariño”, dice la Delegación en su comunicado.