Guerra en Medio Oriente: EE.UU e Irán aplazan sus negociaciones en Suiza

–Horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, cancelara su viaje, el Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los mediadores Qatar y Pakistán, en torno a la implementación del acuerdo para poner fin a la guerra, se ha pospuesto, sin mencionar una próxima fecha.

«Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan», añade el comunicado.

El encuentro estaba previsto para este 19 de junio en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

Irán condiciona cualquier negociación con EE.UU.

Mientras tanto, el principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este viernes que las conversaciones con Estados Unidos seguirán estando limitadas por las «líneas rojas» de Teherán.

«Como hemos demostrado en el camino de las negociaciones pasadas, somos firmes en el cumplimiento de las condiciones y líneas rojas establecidas, y en la consecución de los intereses de la nación iraní», afirmó Qalibaf en declaraciones publicadas por la agencia de noticias oficial IRNA.

«Si el enemigo busca excederse, hemos demostrado que tenemos el dedo en el gatillo y no dudaremos en dar una respuesta aplastante al enemigo», añadió.

En su cuenta de X se lee un mensaje similar: «Obedecemos la tarea asignada por el Líder Supremo de perseguir la realización de las condiciones y cláusulas del acuerdo. En caso de incumplimiento, ruptura del pacto y codicia excesiva por parte de la contraparte, no tenemos ninguna duda en dar una respuesta contundente al enemigo. Una vez en la guerra recibieron una bofetada; si quieren volver a seguir el mismo camino, recibirán una bofetada aún más fuerte».

Mientras tanto, Israel lanzó ataques en la madrugada de este viernes contra diferentes poblaciones del sur del Líbano, en los cuales 18 personas murieron y otras 33 personas resultaron heridas, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese al acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, que fija un cese de hostilidades también en este país mediterráneo.

La acción más sangrienta tuvo lugar en la población de Harouf, con al menos siete muertos y diez heridos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que indicó que se trata de un balance preliminar.

También los ataques tuvieron como objetivo las poblaciones de Doueir, con al menos tres muertos, la misma cifra que en Al Sharqiyah; al tiempo que en Al Qatrani y en Jesbshit perdieron la vida dos personas y en Al Abbasiya, hubo otro muerto, según el comunicado del ministerio, que tildó los ataques israelíes desde la medianoche hasta esta mañana como «intensos», y que «impiden la evacuación de los fallecidos y heridos».

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa indicó que alrededor de las 3:00 hora local (00.00 GMT), ataques aéreos israelíes tuvieron como blanco el barrio de Baydar, en Harouf; mientras que en Doueir el objetivo fue un edificio residencial en el barrio de Al Tarbiya wal Taalem.

Por otro lado, entre los fallecidos en Al Sharquiyah hay un miembro de la Defensa Civil, según informó en un comunicado la entidad, que lamentó la muerte del identificado como Mahoud Jaafar Shuaib, junto a su familia -sin precisar la cifra- como consecuencia de la «agresión israelí».

Estos bombardeos se producen durante unas horas en las que el grupo chií libanés Hizbulá ha reivindicado dos ataques contra tropas israelíes que intentaron avanzar en el sur del Líbano, en el marco de su invasión en el país árabe.

Este es el balance de víctimas más elevado desde el anuncio del acuerdo el lunes, que fue rubricado el miércoles noche por los presidentes de Estados Unidos e Irán. (Con información de DW).