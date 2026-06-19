Petro reacciona al llamado a indagatoria de Uribe y lo exhorta a ir a la JEP a «cubrirse con la verdad»

–El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta en X sobre la decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. «Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad», precisa el jefe del Estado.

Además le indica al exmandatario: «Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa persona, pero independientemente de la estafa, puede usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz.»

El primer mandatario subraya que «ya será decisión libre del pueblo, pero aún se puede hacer cosas por el mejor estar del pueblo de Colombia y por la paz».

Finalmente le hace de nuevo la invitación: «Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia».

Petro adjunta el trino del expresidente Uribe Vélez en el cual confirmó la notificación de la Fiscalía sobre el llamado a indagatoria.

De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas” A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 18, 2026

El expresidente Uribe calificó de «trama electoral» la decisión de la fiscalía de llamarlo a indagatoria a dos días de la segunda vuelta presidencial. En el podcast “Los Cuchos” de Centro Democrático con el exsenador José Obdulio Gaviria, el exmandatario de Centro Democrático se refirió a la reacción del jefe del Estado. “Hay que ver el gozo de Petro. Estaba feliz. Me dice hermano Uribe. ¿Se acuerda Chávez cómo le decía? Hermano Uribe… Esto es mucho cinismo. No respetan la Presidencia. Lo debieron haber sacado hace mucho rato, porque no tiene siquiera respeto por su investidura de presidente”, señaló.

Uribe Vélez indicó que se trata de una persecución judicial en su contra con mentiras de la fiscalía recogidas por un juez de la República.