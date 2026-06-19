Por obras hay cierre en la autopista Sur entre la carrera 76A y avenida Bosa

Foto: Juan Pablo Bello – Alcaldía Mayor de Bogotá

Por obras de redes de alcantarrillado hay nuevo cierre vial en la autopista Sur entre la carrera 76A y avenida Bosa, límite entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el cierre de un carril en sentido Soacha hacía Bogotá, en la autopista Sur entre la carrera 76A y avenida Bosa. El propósito es continuar con las actividades de instalación subterránea de tubería mediante la metodología sin zanja ‘Pipe Jacking’, en el marco del contrato IDU-1013-2022.

Estas actividades se realizan desde el 17 de junio de 2026 por un tiempo aproximado de seis meses, con horario de cierre de 24 horas.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Para facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito:

Tránsito de vehículos particulares livianos y de transporte público

Las personas que circulen por la autopista Sur en sentido Soacha hacía Bogotá, continuarán circulando por los tres carriles que quedarán habilitados sobre el corredor (Mapa 1 color azul).

Rutas TransMilenio

Las rutas de TransMilenio continuarán circulando como lo hacen habitualmente. (Mapa 1 color rojo). Mapa 1.

Las personas que circulen por la autopista Sur en sentido Soacha hacía Bogotá, y tomen la avenida Bosa al occidente, deberán continuar por la autopista Sur hasta la avenida Villavicencio por donde pueden retornar hacia Soacha para empalmar nuevamente a la avenida Bosa al occidente (Ver mapa 2). Mapa 2.

Tránsito peatonal y de ciclistas