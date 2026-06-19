Persecución en Bogotá permitió desarticular banda dedicada al hurto violento de camionetas

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá en la localidad de Suba capturó a cinco personas y aprehendió a un menor de edad, tras una persecución que se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos en el norte de la capital. Los detenidos son señalados de integrar una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados del CAI Alhambra realizaban actividades de control y observaron dos vehículos que se movilizaban de manera sospechosa. Al intentar detenerlos para practicar un registro, los conductores hicieron caso omiso a la señal de pare.

Durante el procedimiento, uno de los automotores embistió a los policías, mientras que el otro emprendió la huida. En medio de la persecución, los ocupantes de uno de los vehículos realizaron varios disparos contra los uniformados, lo que dio lugar a un intercambio de disparos.

Como resultado de esta acción, fueron capturadas cinco personas y aprehendido un menor de edad. Además, se inmovilizaron dos vehículos que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación, se incautaron dos armas de fuego traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con la verificación de antecedentes, los implicados registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, secuestro, entre otros.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas.

Asimismo, la Policía Judicial adelanta labores investigativas para establecer si estas personas tienen relación con otros hechos de hurto de vehículos registrados en la ciudad.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.