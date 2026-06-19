Cayeron más de 350 delincuentes gracias a la denuncia ciudadana y al apoyo de cámaras de seguridad

Foto: Secretaría de Seguridad

La denuncia ciudadana, las cámaras de seguridad y la reacción oportuna de la Policía permitieron importantes resultados contra el delito en Bogotá durante la última semana. Entre las capturas se encuentran un hombre señalado de participar en un homicidio, un presunto agresor de un guarda de seguridad de TransMilenio, entre otros.

Un hombre de 29 años fue capturado por uniformados de la Policía de San Cristóbal por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el barrio San Vicente. De acuerdo con las autoridades, la central de radio alertó sobre una riña en vía pública en la que una persona resultó gravemente herida. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo con varias lesiones.

Gracias a la información suministrada por un testigo y a la verificación de las cámaras de seguridad del sector, fue activado un Plan Candado que permitió ubicar y capturar a uno de los presuntos responsables. El capturado registraba anotaciones por hurto y fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura de un hombre señalado de agredir con un martillo a un guarda de seguridad en el Portal 20 de Julio.

Este sujeto habría intentado ingresar de manera irregular al sistema de transporte y, luego de que el trabajador le solicitara validar el pasaje, reaccionó violentamente golpeándolo en la cabeza.

El presunto agresor fue puesto a disposición de la justicia para responder por este hecho.

Era buscado por hurto agravado y fue capturado

Las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) fueron determinantes para la captura de un hombre de 37 años que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado.

Los hechos ocurrieron en el barrio Gaitán, donde los operadores del C4 alertaron a la Policía sobre la presencia de varias personas sospechosas en un parque del sector.

Durante la verificación de antecedentes, los uniformados establecieron que uno de ellos era requerido por la justicia. Además, registraba anotaciones por hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y tentativa de hurto. El hombre fue trasladado a la URI de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.

Disparos al aire en caravana fúnebre terminaron con cuatro capturados

Un operativo policial realizado en la localidad de Puente Aranda permitió la captura de cuatro personas luego de que una alerta ciudadana reportara disparos al aire durante una caravana fúnebre que transitaba por la avenida Primero de Mayo.

Tras recibir la información, desde el C4 iniciaron el seguimiento en tiempo real de los presuntos implicados mientras patrullas se desplazaban al lugar para atender la situación.

Durante la intervención, uno de los sospechosos arrojó un arma de fuego e intentó escapar, pero fue ubicado gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad. Asimismo, algunas personas habrían intentado impedir el procedimiento policial y agredieron a los uniformados.

Como resultado del operativo fueron capturadas cuatro personas, quienes deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y violencia contra servidor público.

La Secretaría de Seguridad hace un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, destacando que la colaboración ciudadana y la tecnología continúan siendo herramientas fundamentales para combatir el delito en Bogotá.