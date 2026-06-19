Petición de Petro a Embajada de EE.UU en Colombia: «Dejen de asustar a los gringos que viven aquí»

–El presidente Gustavo Petro cuestionó este jueves a la Embajada de Estados Unidos en Colombia por la alerta que emitió a todos los estadounidenses que residen o están de paso en el territorio colombiano por los supuestos riesgos que pueden correr durante la segunda vuelta presidencial que se cumple este domingo.

«Le digo a la Embajada de EE.UU.: dejen de asustar a los gringos que viven aquí, porque nada les va a pasar, ni el día de elecciones ni el 6 de agosto», afirmó el jefe del Estado en una concentración que realizó con ocasión de la entrega de 12.643 hectáreas de tierra a 464 familias campesinas del Meta, realizado en la Plaza de Banderas de Villavicencio.

El mandatario aseguró que existen plenas garantías para los extranjeros que viven en Colombia y reiteró su compromiso con el respeto a la democracia.

Además advirtió que “el pueblo de Colombia me eligió a mí hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche y no me quedo un segundo más porque yo le obedezco al pueblo”.

“Aquí hay un demócrata en el Gobierno”, agregó el mandatario al subrayar que no se va a convertir en un dictador.

El jefe de Estado, además, se refirió a la situación de seguridad y rechazó los discursos que promueven la violencia política, como “destripar” a quienes no piensan igual.

Al hacer un recorrido por distintos episodios de la historia nacional, reiteró en la importancia de resolver los conflictos mediante el diálogo y el respeto a los derechos humanos.

“No más guerra, aquí queremos derechos humanos y no fascistas en el gobierno”, expresó el jefe de Estado ante miles de campesinos, integrantes de comunidades étnicas y ciudadanía del Meta.

Asimismo, defendió la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y aseguró que el Gobierno ha logrado avances mediante acuerdos con las comunidades campesinas.

En ese contexto, recordó conversaciones sostenidas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la lucha contra el narcotráfico y el apoyo a los cultivadores de hoja de coca.

“Hay que darle la mano al campesinado cultivador de hoja de coca y lo estamos haciendo para que él mismo, con ayuda del Estado, arranque de raíz la mata de coca”, puntualizó.

El presidente Petro redondeó su intervención defendiendo las políticas sociales impulsadas por su Gobierno y resaltó que la reducción de la pobreza constituye un gran indicador al evaluar los resultados de su Gobierno.

“En Colombia se inició una época, que ojalá no termine aún, que es la época de la libertad y de la vida; que los llanos sean libertad y vida siempre; que el Meta sea libertad y vida siempre; que Villavicencio sea libertad y vida siempre”, concluyó el mandatario.