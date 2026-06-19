Resultados de las loterías y chances de este viernes 19 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 19 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
MiLoto 02 22 36 37 35
Lotería de Santander 1354 – Serie 109
Lotería de Medellín 3190 – Serie 283
Lotería de Risaralda 4437 – Serie 134
Dorado
Mañana 1360 – La 5ta 2 – Tarde 3675 – La 5ta 7
Culona
Día 0263 – Noche 5425
Astro Sol
4971 – Signo Aries
Astro Luna
9281 – Signo Acuario
Pijao de Oro
3573 – La 5ta 7
Paisita
Día 8914 – La 5ta 4 – Noche 0406 – Caballo
Chontico
Día 3503 – La 5ta 6 – Noche 0198 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 4971 – La 5ta 7 – Noche 5081 – La 5ta 5
Sinuano
Día 5426 – La 5ta 9 – Noche 8646 – La 5ta 4
Cash Three
Día 356 – Noche 637
Play Four
Día 6785 – Noche 3230
Samán
Día 3645
Caribeña
Día 4052 – La 5ta 9 – Noche 4219 – La 5ta 7
Motilón
Tarde 6229 – La 5ta 9 – Noche 2834 – La 5ta 0
Fantástica
Día 2084 – La 5ta 9 – Noche 3045 – La 5ta 7
Antioqueñita
Día 7267 – La 5ta 1 – Tarde 1604 – La 5ta 9
Evening
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