    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 19 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 19 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    MiLoto 02 22 36 37 35

    Lotería de Santander 1354 – Serie 109
    Lotería de Medellín 3190 – Serie 283
    Lotería de Risaralda 4437 – Serie 134

    Dorado
    Mañana 1360 – La 5ta 2 – Tarde 3675 – La 5ta 7

    Culona
    Día 0263 – Noche 5425

    Astro Sol
    4971 – Signo Aries

    Astro Luna
    9281 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    3573 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 8914 – La 5ta 4 – Noche 0406 – Caballo

    Chontico
    Día 3503 – La 5ta 6 – Noche 0198 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 4971 – La 5ta 7 – Noche 5081 – La 5ta 5

    Sinuano
    Día 5426 – La 5ta 9 – Noche 8646 – La 5ta 4

    Cash Three
    Día 356 – Noche 637

    Play Four
    Día 6785 – Noche 3230

    Samán
    Día 3645

    Caribeña
    Día 4052 – La 5ta 9 – Noche 4219 – La 5ta 7

    Motilón
    Tarde 6229 – La 5ta 9 – Noche 2834 – La 5ta 0

    Fantástica
    Día 2084 – La 5ta 9 – Noche 3045 – La 5ta 7

    Antioqueñita
    Día 7267 – La 5ta 1 – Tarde 1604 – La 5ta 9

    Evening
    7965

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    Ariel Cabrera
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