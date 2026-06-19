SuperSalud obliga a Medic Colombia entregar más de 256 mil medicamentos pendientes a usuarios de cinco EPS

–La Supersalud impuso una medida cautelar a Medic Colombia S.A.S. para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y tecnologías en salud a usuarios de Famisanar, Savia Salud EPS, Salud Total EPS, Capital Salud EPS y Nueva EPS. La medida la adoptó el organismo de control tras identificar más de 256 mil pendientes en la dispensación de medicamentos a nivel nacional.

La decisión de la Supersalud busca garantizar la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a los servicios farmacéuticos de miles de afiliados en el país.

“La medida hace parte del Plan 100 de la Supersalud, que ha permitido identificar fallas persistentes en la entrega de medicamentos y fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control. Esta Superintendencia realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas para asegurar la entrega oportuna de medicamentos y demás tecnologías en salud a los usuarios», señaló el superintendente Delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.

La decisión fue adoptada luego de una auditoría integral realizada por la Supersalud, en la que se identificaron 256.296 pendientes abiertos en la dispensación de medicamentos y tecnologías en salud a nivel nacional. Los hallazgos evidenciaron deficiencias que afectan la oportunidad en la atención y ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos de los usuarios.

La medida cautelar establece un plan de normalización con metas concretas de cumplimiento. En los primeros 15 días, el gestor farmacéutico deberá cerrar el 30 % de los pendientes reportados; al cumplirse 30 días, el porcentaje acumulado deberá llegar al 60 %, y en un plazo máximo de 45 días deberá completarse el cierre total de los casos pendientes.

La Superintendencia también ordenó priorizar la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo, tratamientos continuos, menores de edad, adultos mayores y demás personas con condiciones de especial vulnerabilidad. Además, exigió reportes quincenales para verificar los avances y prevenir la generación de nuevos retrasos.

La medida cautelar incluye la ejecución de planes de mejora en las sedes de Cajicá, Bogotá (Los Alcázares) y Medellín (La Oriental), donde se identificaron alertas durante las actividades de inspección y vigilancia.

Contra esta decisión, que ordena la medida cautelar, procede recurso de reposición dentro de los diez días siguientes a su notificación. Sin embargo, la presentación del recurso no suspende la aplicación inmediata de la medida cautelar ordenada, advirtió la Supersalud.