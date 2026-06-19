Caen en Colombia dos importantes fichas del cartel de Sinaloa

–En la ciudad de Medellín, la Policía, en coordinación con la Fiscalía, el U.S. Marshals Service y la DEA, logró la captura con fines de extradición de dos sujetos mexicanos señalados de ser enlaces clave del cartel de Sinaloa requeridos en extradición por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Según el reporte del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, los capturados tenían la misión de coordinar el tráfico de cocaína con estructuras criminales del cartel del clan del golfo, fortaleciendo corredores internacionales para el envío de droga hacia diferentes mercados.

Destacó que este resultado representa un golpe directo a las alianzas entre organizaciones criminales transnacionales que pretenden utilizar el territorio colombiano para expandir sus negocios ilícitos y financiar violencia.

«Mi reconocimiento a nuestros policías, fiscales y agencias aliadas internacionales por este trabajo articulado que demuestra que la cooperación internacional sigue cerrando espacios al narcotráfico y al crimen organizado», precisó.

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En otro golpe estratégico contra el clan del golfo, fue capturado en Barrancabermeja, Santander, alias “Culebro”, identificado como cabecilla en la región del Magdalena Medio y presunto perpetrador del asesinato de dos policías en Simití, Bolívar.

La operación, liderada por el Ejército, en coordinación con la Policía y la Dijin, se llevó a cabo en la zona comercial “Distrito R”. El sueto, de 26 años, contaba con orden de captura pendiente por el homicidio de un servidor público, terrorismo, tráfico de armas y concierto para delinquir.