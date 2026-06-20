¿Sin planes para sus hijos? Vacaciones Recreativas en el Planetario de Bogotá desde este 20 de junio

Foto: Idartes

Estas vacaciones de mitad de año en Bogotá, una aventura fascinante llega al Planetario de Bogotá con dos actividades llenas de magia y asombro; la primera de ellas es Campamentos Vacacionales Infantiles: Historias bajo las estrellas, una experiencia diseñada para que los niños y sus familias vivan la emocionante sensación de pasar una noche mágica bajo un cielo estrellado y la segunda actividad Laboratorio para niños y jóvenes: Historias con escaneo 3D, durante dos sesiones, los participantes se acercarán al escaneo 3D y la fotogrametría. ¡Conoce más de estas actividades con boletería aquí!

El Planetario de Bogotá tiene preparada para la temporada de cierre escolar, una serie de actividades para disfrutar, aprender y crear mundos fantásticos con talleres, retos y experiencias sonoras y visuales.

Campamentos Vacacionales Infantiles: Historias bajo las estrellas

Fechas: 20, 27 y 28 de junio – 4 y 5 de julio.

Horarios: 10:00 a. m. – 1:00 p. m. – 3:00 p. m.

Lugar: Domo

En el domo del Planetario de Bogotá de Idartes, los niños y niñas con sus familias podrán transportarse a un universo de constelaciones y relatos ancestrales, mientras se sumergen en las fascinantes historias mitológicas que nuestros antepasados plasmaron en el firmamento, creando un vínculo único entre el presente y el pasado.

Este campamento es la oportunidad perfecta para compartir en familia momentos inolvidables, despertar la curiosidad por la astronomía en los más pequeños y crear recuerdos que brillarán como las estrellas.

?? IMPORTANTE: Recomendamos a cada participante traer su propio sleeping bag, almohada, cobija, esterilla o cualquier otro elemento que les permita acostarse en el suelo de manera confortable.

Valor por participante: $ 27.500 + Servicio TuBoleta

*Consulte descuentos en la taquilla del Planetario

Laboratorio para niños y jóvenes: Historias con escaneo 3D

Fechas: Sábados 20 y 27 de junio (2 sesiones)

Horarios: 10:00 a. m. – 12:00 m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m.

Lugar: Plataforma Bogotá – Cl. 26B #5-93 (Segundo piso del Planetario de Bogotá)

Edades: 8 a 15 años

Valor: $60.000

?Requisito: llevar celular

Un espacio dirigido a niños, niñas y jóvenes interesados en explorar la creación de escenas digitales a partir del cuerpo, el juego y la imaginación colectiva. Durante dos sesiones, los participantes se acercarán al escaneo 3D y la fotogrametría como herramientas para transformar momentos del mundo real en modelos tridimensionales.

A través de ejercicios de improvisación, creación de historias y trabajo en grupo, podrán representar pequeñas escenas que serán capturadas con una aplicación de celular y luego compartidas para conversar sobre la relación entre cuerpo, imagen y tecnología.