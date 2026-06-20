    • Bogotá

    ¿Sin planes para sus hijos? Vacaciones Recreativas en el Planetario de Bogotá desde este 20 de junio

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de cohete en cartón con dos astronautas en escena Foto: Idartes

    Estas vacaciones de mitad de año en Bogotá, una aventura fascinante llega al Planetario de Bogotá con dos actividades llenas de magia y asombro; la primera de ellas es Campamentos Vacacionales Infantiles: Historias bajo las estrellas, una experiencia diseñada para que los niños y sus familias vivan la emocionante sensación de pasar una noche mágica bajo un cielo estrellado y la segunda actividad Laboratorio para niños y jóvenes: Historias con escaneo 3D, durante dos sesiones, los participantes se acercarán al escaneo 3D y la fotogrametría. ¡Conoce más de estas actividades con boletería aquí!

    El Planetario de Bogotá tiene preparada para la temporada de cierre escolar, una serie de actividades para disfrutar, aprender y crear mundos fantásticos con talleres, retos y experiencias sonoras y visuales.

    Campamentos Vacacionales Infantiles: Historias bajo las estrellas

    Planetario planes vacaciones

    • Fechas: 20, 27 y 28 de junio – 4 y 5 de julio.
    • Horarios: 10:00 a. m. – 1:00 p. m. – 3:00 p. m.
    • Lugar: Domo

    En el domo del Planetario de Bogotá de Idartes, los niños y niñas con sus familias podrán transportarse a un universo de constelaciones y relatos ancestrales, mientras se sumergen en las fascinantes historias mitológicas que nuestros antepasados plasmaron en el firmamento, creando un vínculo único entre el presente y el pasado.

    Este campamento es la oportunidad perfecta para compartir en familia momentos inolvidables, despertar la curiosidad por la astronomía en los más pequeños y crear recuerdos que brillarán como las estrellas.

    ?? IMPORTANTE: Recomendamos a cada participante traer su propio sleeping bag, almohada, cobija, esterilla o cualquier otro elemento que les permita acostarse en el suelo de manera confortable.

    • Valor por participante: $ 27.500 + Servicio TuBoleta
    • *Consulte descuentos en la taquilla del Planetario

    Laboratorio para niños y jóvenes: Historias con escaneo 3D

    planes bogotá

    • Fechas: Sábados 20 y 27 de junio (2 sesiones)
    • Horarios: 10:00 a. m. – 12:00 m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m.
    • Lugar: Plataforma Bogotá – Cl. 26B #5-93 (Segundo piso del Planetario de Bogotá)
    • Edades: 8 a 15 años
    • Valor: $60.000

    ?Requisito: llevar celular

    Un espacio dirigido a niños, niñas y jóvenes interesados en explorar la creación de escenas digitales a partir del cuerpo, el juego y la imaginación colectiva. Durante dos sesiones, los participantes se acercarán al escaneo 3D y la fotogrametría como herramientas para transformar momentos del mundo real en modelos tridimensionales.

    A través de ejercicios de improvisación, creación de historias y trabajo en grupo, podrán representar pequeñas escenas que serán capturadas con una aplicación de celular y luego compartidas para conversar sobre la relación entre cuerpo, imagen y tecnología.

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    Diana Becerra
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