Alias Marlon, segundo cabecilla de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco fue abatido por el Ejército

–El presidente Gustavo Petro confirmó este sábado que tropas del Ejército abatieron en combate a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, más conocido con el alias de «Marlon», el segundo al mando de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el occidente del país.

«No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz, pero el jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X.

El primer mandatario aseguró que este «es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia».

Y subrayó que «por el número de fusiles y personas presas y niños liberados ya la estructura en el Cauca de esta organización ha sido derrotada».

El presidente Gustavo Petro advirtió que «la paz es el camino pero sin ingenuidades. Victoria del ejército de la nación y más seguridad para Colombia» y concluyó: «.Colombia puede desconectarse de las economías ilícitas y construir su paz».

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó en su cuenta en X: «Hace un año nos propusimos neutralizar a los principales cabecillas de las disidencias de alias Mordisco en el suroccidente del país. Hoy le cumplimos a Colombia».

Subrayó que alias Marlon, el criminal más peligroso de esta estructura y el objetivo de alto valor que faltaba por neutralizar, fue abatido por nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional en área rural de la vereda San Isidro, en Buenaventura, Valle del Cauca».

Señaló que responsable de homicidios, reclutamiento de menores, narcotráfico y actos terroristas, alias “Marlon” sembró dolor en cientos de familias colombianas. Entre los hechos que se le atribuyen está la masacre de 21 personas en la vía Panamericana el pasado 25 de abril.

«Su desprecio por la vida llegó a tal extremo que alias Marlon reclutaba menores de edad en el Cauca para enviarlos como carne de cañón al servicio de alias Mordisco en Guaviare y Meta».

Destacó que alias Marlon también figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador del tráfico de cocaína y armas con carteles mexicanos.

«Iremos por los cabecillas que reemplacen a los criminales neutralizados. La neutralización de alias Marlon representa un golpe estratégico contra las disidencias de alias “Mordisco” y demuestra que la Fuerza Pública mantiene la iniciativa y ofensiva operacional en todo el territorio nacional», advirtió.

Y envió un mensaje a los grupos terroristas: «El crimen no tiene futuro. A quienes aún integran estas estructuras criminales les reiteramos un mensaje: la mejor decisión es desmovilizarse, como lo hicieron alias Kevin y alias Giovany, cabecillas que delinquían en el Cañón del Micay».

Finalmente hizo un reconocimiento «a nuestros valientes militares y policías. Nadie arriesga la vida estando desmoralizado. Colombia tiene una Fuerza Pública firme, decidida y comprometida con la defensa de la vida, la democracia y la libertad».

De otro lado, el jefe de la cartera de Defensa, reportó en una operación conjunta la Policia, el Ejército, la Fuerza Aérea, en coordinación con la Fiscalía, fue capturado en San José del Guaviare alias “Vivi Puñaleto”, integrante de los criminales de alias ‘Calarca’ y señalado responsable de graves hechos de violencia en la región.

Alias “Vivi Puñaleto” hacía parte del cartel de los más buscados del Meta por afectaciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familias. Entre los hechos que se le atribuyen está el homicidio de la líder social Tránsito González y de Mario Alberto Díaz Briñez, ocurrido en La Macarena, Meta.

Durante el procedimiento también fue capturada otra persona en flagrancia por porte ilegal de armas y se incautó una pistola calibre 9 mm, munición y equipos de comunicación.

Este resultado representa un importante avance en la lucha contra la impunidad y un mensaje claro para quienes atentan contra líderes sociales, firmantes de paz y comunidades vulnerables: los perseguiremos hasta ponerlos a disposición de la justicia, precisó.