Resultados del Baloto, las loterías y chances de este sábado 20 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 20 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5446 – La 5ta 1 – Tarde 8894 – La 5ta 5 – Noche 9984 – La 5ta 7
Culona
Día 5804 – Noche 7364
Astro Sol
5925 – Signo Acuario
Astro Luna
4626 – Signo Capricornio
Paisita
Día 0276 – La 5ta 6 – Noche 3628 – Cabra
Paisita 3
8010 – La 5ta 0
Chontico
Día 0384 – La 5ta 9 – Noche 6995 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 7873 – La 5ta 2 – Noche 9475 – La 5ta 7
Sinuano
Día 5668 – La 5ta 7 – Noche 6369 – La 5ta 6
Cash Three
Día 382 – Noche 343
Play Four
Día 1608 – Noche 3540
Samán
Día 6591
Caribeña
Día 1014 – La 5ta 1 – Noche 5688 – La 5ta 2
Motilón
Tarde 9736 – La 5ta 6 – Noche 5811 – La 5ta 4
Fantástica
Día 4984 – La 5ta 8 – Noche 4231 – La 5ta 7
Antioqueñita
Día 5309 – La 5ta 0 – Tarde 0349 – La 5ta 4
Evening
7941