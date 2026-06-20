    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, las loterías y chances de este sábado 20 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 20 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5446 – La 5ta 1 – Tarde 8894 – La 5ta 5 – Noche 9984 – La 5ta 7

    Culona
    Día 5804 – Noche 7364

    Astro Sol
    5925 – Signo Acuario

    Astro Luna
    4626 – Signo Capricornio

    Paisita
    Día 0276 – La 5ta 6 – Noche 3628 – Cabra

    Paisita 3
    8010 – La 5ta 0

    Chontico
    Día 0384 – La 5ta 9 – Noche 6995 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 7873 – La 5ta 2 – Noche 9475 – La 5ta 7

    Sinuano
    Día 5668 – La 5ta 7 – Noche 6369 – La 5ta 6

    Cash Three
    Día 382 – Noche 343

    Play Four
    Día 1608 – Noche 3540

    Samán
    Día 6591

    Caribeña
    Día 1014 – La 5ta 1 – Noche 5688 – La 5ta 2

    Motilón
    Tarde 9736 – La 5ta 6 – Noche 5811 – La 5ta 4

    Fantástica
    Día 4984 – La 5ta 8 – Noche 4231 – La 5ta 7

    Antioqueñita
    Día 5309 – La 5ta 0 – Tarde 0349 – La 5ta 4

    Evening
    7941

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte