Bogotá está lista para la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, informa que la ciudad está preparada para la jornada de segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará este domingo 21 de junio. Para ello, el Distrito dispondrá de un amplio dispositivo institucional, logístico y de seguridad que acompañará el desarrollo de las votaciones en las 20 localidades.

En cumplimiento del artículo 13 del Decreto Distrital 337 de 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) ejerce la delegación de la Alcaldía Mayor en materia electoral y lidera la Octava Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las fuerzas de seguridad.

“Contamos con todas las capacidades institucionales necesarias para acompañar este proceso democrático y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con tranquilidad y confianza”, señaló el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Como parte de las medidas adoptadas para la jornada, el horario de la Ley Seca en Bogotá iniciará a las 12:00 a. m. del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 de junio de 2026.

Presencia institucional en toda la ciudad

Más de 2.200 servidoras y servidores distritales acompañarán las elecciones en distintos puntos de la ciudad:

Alcaldías locales: 760 gestores y gestoras en territorio.

Movilidad: 744 personas regulando los entornos y accesos.

Seguridad y Convivencia: 373 servidoras y servidores.

TransMilenio: 271 personas coordinando la operación del sistema.

Secretaría Distrital de Gobierno: 256 gestores y gestoras de diálogo y convivencia.

Salud: 86 articuladoras y articuladores.

Policía Metropolitana de Bogotá: 12.000 uniformadas y uniformados.

Monitoreo y acompañamiento

Más de seis millones de personas están habilitadas para votar en Bogotá y contarán con más de mil puestos de votación distribuidos en las 20 localidades.

Para hacer seguimiento a la jornada, el Distrito instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales, que operarán de manera permanente. Además, se dispondrá de una flota de 250 vehículos para apoyar la operación y el desplazamiento de funcionarias, funcionarios y delegados de la Registraduría.

La Administración distrital reitera su compromiso con unas elecciones transparentes y hace un llamado a denunciar cualquier irregularidad o posible delito electoral a través de la línea 122 o directamente ante las autoridades presentes en los puestos de votación.

La apertura oficial de la jornada se llevará a cabo mediante el tradicional acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m. El Distrito invita a la ciudadanía a consultar previamente su puesto de votación y participar activamente en esta jornada democrática.