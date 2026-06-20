Publican términos definitivos para la construcción del Centro Cultural Juvenil de Engativá

Foto: RenoBo

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) publicó los términos definitivos para contratar la elaboración de los estudios técnicos, diseños de detalle, gestión y obtención de permisos y licencias, así como la ejecución de las obras de demolición y construcción del futuro Centro Cultural Juvenil de Engativá.

Este proyecto hace parte del convenio suscrito entre Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), que busca fortalecer la infraestructura cultural y comunitaria de la localidad, ampliando las oportunidades de acceso a espacios para la formación, el bienestar, la creatividad y el encuentro ciudadano.

La convocatoria contempla una inversión estimada de $ 15.148 millones y se desarrollará bajo un modelo de gerencia integral que permitirá garantizar la articulación de todas las etapas del proyecto, desde los estudios y diseños hasta la construcción y puesta en funcionamiento del equipamiento.

Un nuevo espacio para la cultura y el talento juvenil

El Centro Cultural Juvenil se construirá en un predio ubicado en el barrio Floridablanca de la localidad de Engativá, que cuenta con un área aproximada de 2.740 metros cuadrados.

Entre sus principales espacios contempla áreas de bienestar y apoyo comunitario, una zona del cuidado y un salón comunal para el encuentro ciudadano. Asimismo, contará con espacios para la formación artística, cultural y el emprendimiento, incluyendo biblioteca, estudios de grabación, laboratorios de fotografía y artes gráficas, así como salones especializados para música, danza, arcilla y carpintería.

La infraestructura también incorporará espacios lúdicos y recreativos como un gimnasio, una sala gamer y un escenario tipo Black Box para presentaciones experimentales. Adicionalmente, dispondrá de zonas administrativas y de apoyo logístico, parqueaderos para bicicletas, cuartos técnicos y bodegas.

Como complemento, el diseño incluye espacios exteriores para el disfrute de la comunidad, entre ellos una media torta, una tarima al aire libre y un área destinada a las artes circenses, consolidando al Centro Cultural Juvenil como un nuevo referente para la actividad cultural de Engativá.

Fechas clave de la convocatoria