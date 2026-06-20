Galán reafirma compromiso de Bogotá con unas elecciones presidenciales libres, seguras y transparentes

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideraron este jueves un Consejo de Seguridad en el que participaron altos mandos de la Fuerza Pública, representantes del Gobierno Nacional, organismos de control y autoridades distritales, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en la capital del país.

“Fue una reunión importante en este momento para que abordáramos cómo estamos trabajando conjuntamente para garantizar el desarrollo del proceso electoral de la segunda vuelta presidencial”, destacó el alcalde Galán, quien presentó durante la reunión las medidas que el Distrito ha venido implementando desde abril para apoyar el proceso electoral y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con seguridad y tranquilidad.

Entre esas acciones se encuentra la activación de una Mesa de Servicios que permitirá atender de manera prioritaria cualquier eventualidad relacionada con servicios esenciales como energía, transporte público, telecomunicaciones, acueducto y movilidad durante el próximo domingo 21 de junio.

El alcalde Mayor también destacó el trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá para acompañar el despliegue de 12.500 uniformados dispuestos para la ciudad. A este esfuerzo se sumarán 2.500 gestores del Distrito, así como un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y PMU en cada una de las 20 localidades. Además, se coordinarán acciones para asegurar la distribución oportuna del material electoral, su custodia durante la jornada y su traslado para los procesos de escrutinio.

Bogotá llama a proteger el proceso democrático

El alcalde Galán reiteró que la prioridad es que los ciudadanos puedan votar libremente y que el sistema electoral cuente con todas las condiciones de protección antes, durante y después de la elección. Asimismo, señaló que las autoridades actuarán de manera coordinada para atender cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de la jornada, siempre con el propósito de proteger la vida, los bienes públicos y privados, y la integridad del proceso democrático.

“Esa debe ser la prioridad de todos y así entendí que es el compromiso del Gobierno Nacional, liderado en este caso por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el Plan Democracia”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien agregó que “es parte del hilo democrático que tenemos que proteger. La legitimidad del sistema electoral pasa por procurar que todo el proceso se desarrolle sin ninguna afectación y que todos, según nuestra competencia, actuemos para que la jornada transcurra de manera tranquila y, obviamente, cumpliendo la normatividad electoral”.

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a mantener un comportamiento pacífico, respetar los resultados electorales y contribuir al desarrollo ordenado de la jornada. También invitó a los bogotanos a acudir temprano a las urnas, teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional informó que la participación en la ciudad superó el 65 % durante la primera vuelta presidencial y podría incrementarse en esta nueva cita electoral.