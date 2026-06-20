Para la segunda vuelta, la Brigada 13 suspende los permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca

Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército

La Décima Tercera Brigada del Ejército ha anunciado a la ciudadanía que, debido a la próxima jornada electoral y conforme a la Resolución 00004131 de 2026, se suspenden los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas, expedidos a personas naturales y jurídicas, tal como sucedió en la primera vuelta presidencial. La medida estará vigente desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio de 2026, hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026 en Bogotá y en municipios de Cundinamarca.

La disposición rige para la ciudad de Bogotá, los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta, y para el departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno.

Se exceptúan los permisos otorgados a entidades del Estado, empresas de vigilancia y seguridad privada, misiones diplomáticas, así como al personal activo, veteranos de la Fuerza Pública y profesionales oficiales de la reserva, entre otros.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.