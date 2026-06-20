Planetario Nocturno: el plan perfecto para unas vacaciones cósmicas este 20 junio

Foto: Idartes

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a disfrutar de la agenda de actividades que se tendrán el sábado 20 de junio de 2026 en una nueva jornada de Planetario Nocturno. Desde las 4:00 p. m. se tendrá una agenda llena de actividades relacionadas con las ciencias del espacio para toda la familia.

¡Ten en cuenta que algunas actividades tienen costo de boletería!

Este sábado 20 de junio regresa el tradicional Planetario Nocturno, una jornada con actividades relacionadas con las ciencias del espacio, pensadas para toda la familia

Asiste al Planetario Nocturno el sábado 20 de junio de 2026

El Planetario de Bogotá tiene abiertas sus puertas de de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfruta de las siguientes actividades:

Lanzamiento Show Inmersivo Científico ‘Universo Cuántico: El viaje del fotón’

Este show inmersivo invita al público a seguir el recorrido de una partícula de luz a través del cosmos. Desde su origen en el interior de una estrella hasta los rincones más extremos del universo, cada fotón lleva consigo información sobre el lugar y el momento en que se formó. La travesía combina astrofísica, cosmología y los principios fundamentales de la física cuántica para revelar cómo la luz construye nuestra comprensión del universo, y por qué aquello que vemos en el cielo es también un mensaje del pasado. Una experiencia visual y sonora bajo el domo del Planetario de Bogotá, pensada para todos los públicos, donde la ciencia se convierte en un viaje al origen mismo de la realidad.

Lugar: Domo

Horario: 7:00 p. m.

Entradas

Edad sugerida: Mayores de 10 años

Franja Libre – La física de las pelotas

En el marco de la fiebre mundialista de 2026, el Planetario de Bogotá presenta «La física de las pelotas», una charla interactiva diseñada para que familias y mentes curiosas descubran la ciencia oculta tras el objeto más esencial de muchos de los deportes mas populares. A través de demostraciones dinámicas, los asistentes explorarán cómo la aerodinámica, los materiales y la ingeniería determinan por qué una pelota de golf tiene hoyuelos o por qué un balón de fútbol se comporta de forma distinta en el aire. Daremos una fascinante mirada a la evolución tecnológica de los balones históricos de los mundiales, desde las pesadas esferas de cuero cosido hasta las sofisticadas piezas termoselladas de la actualidad, revelando cómo cada cambio en el diseño ha transformado la velocidad y el espectáculo del juego que apasiona al planeta

Lugar: Sala Múltiple

Horario: 6:00 p. m.

Entradas

Charla interactiva: Más allá del suelo

No puede existir agricultura sin conocer el suelo. Siempre se habla con gran énfasis de la cobertura vegetal y de la roca bajo superficie, pero poco se ahonda en ese resultado de la interacción de estas dos partes de los ecosistemas que son los suelos. Aún menos el público en general le presta atención, a pesar de que en el suelo construimos nuestras casas y cultivamos nuestros alimentos. Los destruimos y no los cuidamos. Una mujer experta en edafología le contará al público lo que es un suelo, como se forman, como se estudian y su importancia para la agricultura a nivel global.

Lugar: Auditorio

Horario: 4:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Charla interactiva: Naveguemos por el cielo

Naveguemos por el cielo presenta una edición especial que invita al público a recorrer la bóveda celeste desde una perspectiva que conecta la astronomía con los universos de la cultura geek, la fantasía y la mitología. A través de una experiencia inmersiva y participativa, la actividad propone un viaje guiado por constelaciones, estrellas y planetas que han inspirado relatos épicos, criaturas legendarias y mundos imaginados en la literatura, el cine y la cultura popular contemporánea. Este recorrido permitirá reconocer cómo muchas de las historias que hoy habitan en narrativas fantásticas tienen su origen en antiguas interpretaciones del cielo, donde civilizaciones proyectaron dioses, héroes y seres mitológicos sobre las estrellas.

Durante la sesión se explorarán paralelos entre el cielo real y los universos ficticios, generando un diálogo entre la ciencia y la imaginación. Desde figuras mitológicas clásicas hasta referencias reconocibles en sagas y relatos actuales, el público podrá redescubrir el firmamento como una fuente inagotable de inspiración que ha acompañado a la humanidad en la construcción de sentido, identidad y asombro.

Lugar: Auditorio

Horario: 6:00 y 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Franja Libre – El once ideal

Con el fervor del Mundial de Fútbol 2026 como telón de fondo, el Planetario de Bogotá invita a las familias a vivir «El once ideal», una charla interactiva que transforma la historia de la ciencia en un emocionante encuentro deportivo. En esta experiencia, los visitantes descubrirán cómo las mentes más brillantes de la humanidad saltan a la «cancha de la historia» para ocupar posiciones estratégicas según sus descubrimientos; desde la solidez defensiva de quienes sentaron las bases del conocimiento hasta la agilidad ofensiva de los pioneros que revolucionaron nuestra forma de ver el cosmos. Es una oportunidad única para entender el progreso científico a través del trabajo en equipo, la estrategia y el talento, demostrando que, tanto en el fútbol como en el laboratorio, la genialidad es la clave para alcanzar la gloria.

Lugar: Sala Múltiple

Horario: 4:30 y 7:30 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Apolo y Artemisa: frente a frente

Es un charla interactiva en la que el público podrá comparar las misiones lunares del programa Apolo y del programa Artemisa, identifcando sus planes y objetivos, sus astronautas, sus vehículos espaciales y vuelos.

Lugar: Astroteca

Horario: 4:00, 6:00 y 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

¿Por qué este calendario?

Es una charla-taller para comprender por qué el calendario Gregoriano tiene la forma que tiene, y por qué no está directamente relacionado con los solsticios y equinoccios como otros calendarios.

Lugar: Astroteca

Horario: 5:00 y 7:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Mesas de Juegos Tienda del Planetario

En esta mesa de juegos del Planetario, los participantes podrán sumergirse en una experiencia lúdica e interactiva con SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos. A través de estos juegos, explorarán la diversidad del universo mientras desarrollan su curiosidad y comprensión sobre el cosmos.

Con SuperMundos, descubrirán qué hace a la Tierra un planeta único en el Sistema Solar, contrastando sus características con otros mundos. En SuperConstelaciones, tendrán en sus manos fragmentos de la Vía Láctea, explorando nebulosas, cúmulos estelares y galaxias lejanas. Finalmente, SuperCosmos los llevará a conocer los objetos más impresionantes del universo, permitiéndoles jugar con sus tamaños, masas y escalas de tiempo. ¡Una actividad ideal para aprender mientras se divierten!

Lugar: Hall primer piso

Horario: Franja de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Laboratorio PDE: Atlas de futuridades Aumentadas

Es un laboratorio en el cual se busca investigar diversas problemáticas urbanas que suceden en Bogotá mediante el trabajo de campo y el análisis de datos abiertos, para posteriormente imaginar futuros posibles y deseables a través de la ficción especulativa. A partir de estas indagaciones y creaciones, los participantes reflexionan y desarrollan experiencias por medio de Realidad Aumentada, que interactúan en el espacio público, superponen visualizaciones del presente con escenarios futuros construidos, que nos cuentan otros relatos desde la animación y gráficas interactivas. El proyecto integra visualización de datos, aprendizajes colaborativos y una ética del cuidado, con el objetivo de visibilizar desigualdades y así pensar los futuros desde la reflexiones ciudadanas.

Lugar: Hall segúndo piso

Horario: Franja de 4:00 a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Nubes: Entre formas y capas

En astronomía, uno de los más grandes problemas para observar el cielo son las nubes. Muchas personas que visitan el Planetario de Bogotá desean tener grandes telescópicos para escudriñar el cielo en las noches; sin embargo, un buen equipo no es suficiente y hay que considerar también estos factores climatológicos.

La ciudad capital es un muy buen escenario para aprender a observar y clasificar nubes.

Lugar: Terraza

Horario: 4:30 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Observación Nocturna

Con la ayuda de nuestros telescopios y un sistema de simulación astronómica, exploraremos el cielo de la noche, reconociendo estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo. Importante: La actividad dependerá de las condiciones atmosféricas y climáticas.