LA DEMOCRACIA QUE LA CONSTITUCIÓN QUIERE

Por: Carlos Fradique-mendez Por: Carlos Fradique-mendez

La constitución de 1991 se promulgó dentro de un marco jurídico, democrático y participativo para garantizar un orden político, económico y social justo.

Dice la constitución queColombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Dice la constitución que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y puede, en muchos casos, debe tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

A propósito, ¿Qué es la democracia? ¿Cómo funciona en un país con altos índices de violencia, desigualdad en todos los sentidos, imperio de grupos guerrilleros, ausencia de la autoridad en casi la mitad del territorio, con cerca del 50% de analfabetismo, sumado al analfabetismo absoluto, el analfabetismo funcional?

En teoría la democracia, demos, pueblo, y Kratos (cratos) gobierno, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en palabras del presidente, siempre bien recordado, de los Estados Unidos, Abraham Lincoln.

Dice la constitución que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido y que la forma de elegir es mediante el voto popular.

Mediante el voto popular se eligen los órganos de representación y el presidente de la república.

Estamos en el proceso de elección del presidente y tenemos cuatro candidatos que corresponden a dos fórmulas de presidente y vicepresidente. Los 4 deben tener condiciones físicas, mentales, académicas, capacidad de gerencia, de interrelación con gobiernos internacionales, autoridad moral y deben merecer el respeto de los habitantes de Colombia, porque el gobierno debe trabajar para todos sin importar su edad, condición humana, nivel social y demás que son propias de la condición humana.

Son hechos notorios, manifiestamente notorios que hay personas que tienen literalmente amarrado el voto por su interés en un vinculo de trabajo, por relación familiar, por ideología fundamentalista y otros por vivir en lugares donde la presión de los dueños del poder ilegal no les permiten opciones diferentes a las que ellos les imponen.

Quienes podemos decidir con libertad, quienes pensamos en el bienestar de Colombia y de sus habitantes, quienes podemos valorar la capacidad real de los candidatos, todos nosotros que somos una inmensa mayoría, debemos votar por la mejor opción de gobierno que esté comprometida con la realización de los fines que fija la constitución en su artículo segundo. Y, en todo caso, debemos aportar lo mejor de nosotros para que esos fines se hagan realidad.

Carlos Fradique-Méndez Sr.