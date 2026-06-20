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    Así puede planear su viaje en TransMilenio para su puesto de votación este 21 de junio de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de varios buses de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: TransMilenio.

    Te contamos cómo planear tu viaje para llegar o salir de tu puesto de votación en transporte público en el marco de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de Colombia (segunda vuelta) para el periodo 2026-2030, que se realizarán este domingo 21 de junio de 2026.

    En la aplicación TransMiApp, según el punto de origen y destino, encuentras las mejores opciones de rutas que te sirven para tu recorrido. ¡Planea tu viaje con anticipación!

    ¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para llegar o salir de mi puesto de votación este 21 de junio?

    Sigue estos pasos:

    • Una vez ingreses a la aplicación TransMiApp, da clic en planea tu viaje.
    • Luego, escribe tu punto de origen y destino.
    • De ese modo, la aplicación te dará las mejores opciones de rutas que te sirven para completar tu recorrido y otros detalles útiles.

    La aplicación TransMiApp te permite planear el viaje según la hora. Es decir, la persona puede indicar a qué hora quiere salir o a qué hora necesita llegar a su destino, y TransMiApp le muestra alternativas ajustadas a ese horario y a las condiciones del Sistema.

    La nueva versión también facilita la consulta de estaciones, paraderos y rutas. Al ingresar, los usuarios pueden ver el paradero más cercano a su ubicación, las rutas que pasan por allí y los tiempos estimados de llegada. También pueden buscar una ruta específica, revisar su recorrido en el mapa, consultar sus paradas y conocer en tiempo real por dónde viene el bus.

     

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