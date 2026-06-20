Secretaría de Salud de Bogotá declara Alerta Amarilla por jornada de elecciones de segunda vuelta presidencial

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) declaró la Alerta Amarilla para toda la red hospitalaria, tanto pública como privada, de la capital del país, esto es con propósito de garantizar la continuidad en los servicios esenciales y dar una respuesta oportuna ante cualquier urgencia o emergencia durante la jornada de elecciones presidenciales de segunda vuelta previstas este domingo 21 de junio de 2026.

La declaratoria de Alerta Amarilla entrará en vigor a partir de las 18:00 horas del viernes 19 de junio y se mantendrá hasta las 18:00 horas del lunes 22 de junio de 2026.

“Hacemos un llamado a todos los gerentes y directores de las IPS a dar cumplimiento a las directrices de esta alerta. Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos y en tiempo real con el CRUE. Toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”, señaló José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la Secretaría Distrital de Salud.

Bajo esta medida, las instituciones de salud deberán disponer de talento humano de apoyo ante posibles inasistencias o sobrecapacidad, asegurar insumos y medicamentos suficientes, garantizar la operatividad de los sistemas de referencia y contrarreferencia, y agilizar la recepción de pacientes trasladados en ambulancias para reincorporar los vehículos rápidamente al servicio.

Despliegue operativo y de emergencias

Para el monitoreo y atención de la jornada electoral, el Distrito ha dispuesto un esquema de articulación y respuesta que incluye:

Presencia institucional: un delegado de la Secretaría de Salud en el Comité Operativo de Emergencias (COE) en el C4 y acompañamiento directivo en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

Ambulancias preventivas: disposición de 3 ambulancias médicas en puntos de alta concentración de público: una TAM en la Plaza de Bolívar, otra TAM en Corferias, y una TAB en Unicentro.

Apoyo logístico: 5 ambulancias adicionales de la Cruz Roja y disponibilidad 24/7 de un equipo de respuesta a emergencias (vehículo y profesional de Gestión del Riesgo), además de un gestor de transporte externo para el seguimiento a las IPS.

Las personas que tengan alguna urgencia en salud se pueden comunicar a la Línea 137, la cual está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

La Secretaría Distrital de Salud reitera su compromiso con el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de Bogotá durante esta importante jornada democrática.