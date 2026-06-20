Ponen al servicio un nuevo comedor comunitario para 250 personas vulnerables de Ciudad Bolívar

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, pusieron en funcionamiento el comedor comunitario Meissen, donde los beneficiarios recibirán atención alimentaria en un espacio en el que también compartirán con otros usuarios y se sentirán como en casa.

“Este es el quinto comedor comunitario que abrimos en la localidad de Ciudad Bolívar en este gobierno. Nosotros tenemos claridad en que la lucha contra el hambre es nuestra prioridad, por eso hemos un hecho esfuerzo sin precedentes y hemos logrado abrir 23 comedores”, explicó el alcalde de Bogotá.

El comedor comunitario de Meissen está ubicado en la Calle 60D Sur No. 18B – 11, prestará atención de lunes a sábado desde las 10:30 a.m. y hasta las 3:30 p.m., a 250 personas en su mayoría niños, niñas y adultos mayores. Precisamente, el 18 % de los beneficiarios del nuevo comedor se encuentran en pobreza extrema, un 56 % en pobreza moderada, y un 25 % en inseguridad alimentaria.

“La población que es beneficiaria del comedor surge de un estudio de focalización que cada vez mejoramos para encontrar los puntos en donde se concentra la inseguridad alimentaria en la ciudad, seguimos trabajando para erradicar completamente el hambre de la ciudad”, dijo Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

La apertura de este nuevo espacio hace parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, con la que la Administración Distrital enfrenta la inseguridad alimentaria en la ciudad; los beneficiarios de este servicio además de recibir diariamente una comida caliente, tipo almuerzo con un aporte nutricional equivalente al 40 % de los requerimientos diarios, contarán con un espacio de encuentro, cuidado y construcción de comunidad, donde se brinda atención bajo el lema “Servimos con amor, como en casa”.

Durante la puesta en funcionamiento del comedor comunitario Meissen el Alcalde Mayor también anunció que en las próximas semanas se dará apertura a cuatro comedores másen las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal, y con los que Bogotá llegará a 141 comedores comunitarios funcionando.

Reducción de la inseguridad alimentaria

Gracias a la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, durante el último año 415.000 habitantes de Bogotá dejaron de estar en situación de inseguridad alimentaria, así lo ratifican las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La inseguridad alimentaria grave en Bogotá en lo corrido del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán ha logrado una reducción histórica por eso entre 2024 y 2025 un millón de personas han superado esta situación. “Este es un gran logro, pero no es suficiente, tenemos que seguir trabajando para superar el hambre en la ciudad”, añadió el Alcalde Mayor.