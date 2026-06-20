La ley seca en Bogotá se mantiene para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá mantiene las medidas de seguridad y convivencia para la jornada electoral del 21 de junio. Ante las inquietudes de la ciudadanía, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró que la restricción a la venta y el consumo de bebidas embriagantes se adoptó en el marco de la ley, atendiendo de manera prioritaria las recomendaciones del Consejo de Seguridad Local y el análisis técnico de las condiciones de orden público de cara a la próxima jornada electoral.

«Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de la ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad. Eso ocurrió en Bogotá y por eso la medida empieza a regir desde la medianoche del próximo viernes», señaló el mandatario distrital.

Sustento legal y autonomía territorial

La decisión del Distrito responde a un análisis riguroso de riesgos y capacidades institucionales. El sustento normativo de esta medida se basa en los siguientes elementos:

Decreto Nacional 612 de 2026: expedido el 16 de junio por el Ministerio del Interior, establece en el parágrafo de su artículo 13 que alcaldes y gobernadores están facultados para ampliar el horario de las medidas restrictivas cuando las condiciones de orden público de sus territorios así lo requieran.

Presunción de legalidad: la Administración distrital recuerda que la validez de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales competentes. En consecuencia, mientras no exista una decisión en contrario, el decreto distrital permanece vigente y su cumplimiento es obligatorio.

Llamado a la ciudadanía

Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno invitan a la ciudadanía a acatar la medida con responsabilidad y civismo. El objetivo de anticipar el inicio de la ley seca a la medianoche del viernes es prevenir riesgos y contribuir a que la jornada electoral transcurra de manera segura, tranquila y en paz.

La Policía de Bogotá, en coordinación con las autoridades distritales, adelantará operativos de Inspección, Vigilancia y Control en las 20 localidades de la ciudad para verificar el cumplimiento de la medida.