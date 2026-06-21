Jornada electoral avanza con tranquilidad en todo el país: MinDefensa

–En un primer parte desde el punto de seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que la jornada electoral avanza con tranquilidad en todo el país y las condiciones de seguridad se mantienen bajo control.

No obstante, las autoridades continúan alertas frente a los delitos electorales y cualquier intento de afectar la transparencia del proceso, subrayó.

Reportó que se registraron dos capturas: una en Cesar, por alterar el orden tras incumplir la prohibición de tomar fotografías al voto, y otra en Puerto Inírida, por presunta suplantación de identidad para cometer fraude electoral. La democracia se protege haciendo cumplir la ley.

Asimismo, se han detectado intentos de desinformación sobre supuestas restricciones para llegar a puestos de votación. Las verificaciones realizadas confirman que estos operan con normalidad. El llamado es a informarse por canales oficiales y a respetar los resultados del proceso electoral.

La jornada electoral avanza con tranquilidad en todo el país y las condiciones de seguridad se mantienen bajo control. No obstante, las autoridades continúan alertas frente a los delitos electorales y cualquier intento de afectar la transparencia del proceso. Ya se registran dos… pic.twitter.com/vhWX4pU0dT — Mindefensa (@mindefensa) June 21, 2026

El ministro advirtió que más de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública están desplegados en todo el país para garantizar que los colombianos ejerzan su derecho al voto con seguridad y tranquilidad.

«Seguimos trabajando para proteger la democracia y garantizar que cada voto pueda ser depositado en un ambiente de seguridad, transparencia y respeto por la voluntad de los colombianos», complementó.