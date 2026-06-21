Trump enfurece a Irán después de que Vance elogiara el «gran progreso» logrado en Suiza

–Irán interrumpió este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había dicho antes que Estados Unidos debía «medir sus palabras», después de un mensaje de Donald Trump que amenazaba con atacar a Irán, en plena ronda de conversaciones en Suiza.

«Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera», advirtió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán iniciaron este domingo en el complejo de Bürgenstock, en Suiza, con la mediación de Catar y Pakistán para negociar los términos del acuerdo final, que cubriría todos los aspectos del memorando de entendimiento suscrito esta semana. No obstante, esta iniciativa terminó con una protesta de Irán. ¿Qué acontecimientos llevaron a este resultado?

En declaraciones a la prensa tras el fin de la primera ronda de conversaciones, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que se han logrado «grandes avances» y señaló que, si Irán está dispuesto a renunciar a tener armas nucleares a largo plazo, Washington está preparado para «transformar fundamentalmente» la relación bilateral.

«Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que sigamos avanzando en las horas venideras», dijo ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

En el transcurso de su intervención, manifestó que la tarea que se presenta ante EE.UU. e Irán es la de cambiar para siempre la situación en Oriente Medio.

«La apertura del estrecho de Ormuz, el fin del programa nuclear iraní: todo eso ya se ha conseguido. La cuestión que tenemos ahora ante nosotros es cuánto más podemos lograr juntos», declaró el alto cargo.

En este contexto, sugirió que Teherán y Washington deberían «abrir una nueva página». «¿Podemos cambiar permanentemente las relaciones en Oriente Medio?», preguntó Vance. «¿O volveremos a hacer las cosas a la antigua usanza, que no es lo que preferimos, pero que, sin duda, es algo que perfectamente puede ocurrir?», agregó.

El estrecho de Ormuz, la verdadera arma de Irán

Según el vicepresidente, el objetivo de las negociaciones en Suiza es «muy simple»: «Mediante la diplomacia, mediante el trabajo conjunto, transformar Oriente Medio, donde Irán y los países del golfo [Pérsico] han estado en guerra entre sí o, al menos, han mantenido relaciones muy hostiles».

«Eso ha sido un factor de inestabilidad regional. Ahora vemos un futuro en el que todos pueden trabajar juntos para promover la paz y la prosperidad para todos», sostuvo.

Horas antes desde Teherán, Pezeshkian defendió que todas las disposiciones del documento firmado entre Washington y Teherán «son favorables» para la nación persa y que los resultados de ese diálogo «se harán evidentes con el tiempo».

Al mismo tiempo, reconoció que la única exigencia de Estados Unidos es que Irán no posea una bomba atómica, recordando que este compromiso coincide con lo «que el líder mártir dijo reiteradamente: no queremos una bomba atómica».»[Washington] pidió que lo pusiéramos por escrito y lo firmáramos, y así lo hicimos», añadió.

«Lo que es indudable es que jamás renunciaremos al derecho al enriquecimiento de uranio, y la otra parte se ve obligada a aceptarlo», declaró.

También aseguró que los 6.000 millones de dólares bloqueados en Catar «se devolverán» a la República Islámica.

«Ni siquiera podrán volver a su jodido país»

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Irán al reaccionar a las declaraciones del mandatario Masoud Pezeshkian en las que aseguró que Washington tendría que aceptar las condiciones de la República Islámica en las negociaciones que arrancaron este domingo en Suiza.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que a su homólogo iraní «más le vale medir sus palabras y comportarse» o tomará «el control del resto del país’.

Además, se refirió al memorando de entendimiento como simplemente una prórroga del alto el fuego, indicando que no se trata del acuerdo definitivo con Teherán. Aseveró que «tiene las cartas en la mano» y que «dispone de diversas opciones en caso de que los iraníes no asuman compromisos serios en la mesa de negociaciones».

«Dijo: ‘Tengo una opción de 60 días y, una vez transcurrido ese plazo, podré hacer lo que quiera'», precisó el periodista Trey Yingst

El corresponsal de Fox señaló que Trump habló con Teherán durante la noche y advirtió a las autoridades contra el cierre del estrecho de Ormuz. «Si lo cierran, se quedarán sin país», dijo el mandatario. «Ni siquiera podrán volver a su jodido país», agregó.

El jefe de Estado manifestó que Washington podría convertirse en el «ángel de la guarda» del estrecho de Ormuz y tomar el 20 % del petróleo. «Si es necesario, tomaremos el control del estrecho […] Los voy a hacer mierda», advirtió.

En respuesta a tales amenazas, la delegación iraní expresó su protesta a la parte estadounidense. Los representantes del país persa señalan que conforme a la cláusula 1 del memorando de entendimiento, cualquier amenaza constituye una violación grave del acuerdo inicial.

A su vez, están evaluando opciones de respuesta adecuadas a los ataques verbales de Trump, según indicaron a medios iraníes.

Al respecto, el principal negociador de la República Islámica y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, comentó: «Es mejor que tengan cuidado con sus declaraciones; nuestras Fuerzas Armadas están listas para responder de otra manera. Digan lo que digan, somos nosotros los que actuamos».

«¿No piensan que si sus amenazas hubieran tenido algún resultado, no habrían llegado a la desesperación de hoy? No tomamos en serio las amenazas de los estadounidenses», escribió el funcionario en X.

Antes de las consultas entre las delegaciones, el vocero de la Cancillería del país persa, Esmaeil Baghaei, recordó que EE.UU. no cumple la cláusula 13 del memorando de entendimiento suscrito esta semana, que establece que las negociaciones sobre el acuerdo definitivo se iniciarán siempre y cuando se cumplan otros cinco puntos, incluido el primero, que exige el cese al fuego en todos los frentes, donde figura el Líbano.

«Sabemos que esta cláusula no se ha cumplido, y que EE.UU. no ha podido o no ha querido hacerlo. El régimen sionista sigue incumpliendo su compromiso», denunció, agregando que dicha cuestión sería «el tema principal de discusión» en las conversaciones de esta jornada.

Por su parte, el asesor del líder supremo iraní, Mohammad Mokhber, advirtió que el flujo energético de Oriente Medio permanecerá bloqueado, mientras los acuerdos con EE.UU. no se implementen de manera efectiva.

«Los estadounidenses entienden mejor el lenguaje de la economía y el costo-beneficio. Mientras el acuerdo se quede en el papel, el flujo energético de Oriente Medio también seguirá detenido», aseveró.

En la entrevista con Fox News, Trump expresó su decepción por la incapacidad de Israel para derrotar a Hezbolá, y lamentó que Tel Aviv no pueda «hacer nada sin derribar edificios».

En paralelo, lanzó una advertencia a Irán, exigiéndole que detenga de inmediato a sus supuestos «apoderados bien pagados» que «causan problemas en el Líbano».

«Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con gran dureza, tal como hicimos la semana pasada, ¡¡¡pero con más fuerza aún!!!», escribió en su plataforma Truth Social.

En el mismo contexto, en una rueda de prensa en Suiza, una periodista dijo a Vance que «el tema principal» de estas conversaciones debe ser «detener» lo que parece ser un «genocidio» en el Líbano cometido por el país hebreo, «aliado» de Washington.

Ante esta aseveración, el vicepresidente recalcó que Trump «ha hecho en los últimos meses más para detener el conflicto en el Líbano que cualquier otro gobierno del mundo», al tiempo que se ha comprometido a seguir trabajando para lograr la paz, que –enfatizó– «nunca es fácil» de alcanzar. (Información DW y RT).