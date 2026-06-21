Primer informe de la Misión De Observación Electoral, MOE sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en Colombia

–(Imagen Registraduría). La Misión de Observación Electoral —MOE— de la sociedad civil de Colombia entregó a las autoridades, medios de comunicación, organizaciones políticas, candidaturas y ciudadanía el primer informe de observación, correspondiente a la jornada electoral de la segunda vuelta de las elecciones a Presidencia 2026.

La MOE destaca el desarrollo tranquilo de la jornada electoral. Al respecto, reconoce la articulación y disposición del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la oportuna instalación y despliegue de los puestos de votación en todo el país, con especial énfasis en zonas rurales. Asimismo, la MOE mantiene un permanente intercambio de información con todas las autoridades.

Este balance recoge lo observado desde el inicio de la jornada electoral hasta las 10:00 a. m. Entre los puntos a destacar se encuentran:

Sobre la observación electoral

La MOE desplegó su observación en articulación con 34 coordinaciones regionales ubicadas en 31 departamentos de Colombia. Con lo observado en 1.868 mesas de votación distribuidas en 1.401 puestos, de los cuales el 12 % se encuentran ubicados en zonas rurales, ha recabado la siguiente información:

El equipo de observación de la MOE registró hallazgos relacionados con la neutralidad de jurados y testigos en puestos de votación, que portaban distintivos de campañas. Si bien la MOE destaca una reducción respecto a lo observado en primera vuelta presidencial, se reitera la necesidad de reforzar las labores de supervisión y control sobre la identificación permitida, tanto a jurados como a testigos electorales. En particular, por lo que hace a jurados pasó de 12 % a 8 % y en testigos de 20 % a 12 %.

Observación electoral con enfoque diferencial

De acuerdo con la información recogida, se reporta que en el 62,6 % de los puestos de votación observados no se evidenció la disposición de afiches informativos con códigos QR que remitan a los protocolos para garantizar los derechos de las personas trans y con discapacidad.

En relación con la observación al Protocolo de Voto Trans y el despliegue sobre su cumplimiento, se destaca que dos (2) personas observadoras trans escucharon comentarios o recibieron tratos discriminatorios. En uno de estos casos se registró el uso reiterado de referencias que no correspondían a la identidad de género de las personas observadoras, aun después de que estas indicaran la forma adecuada de dirigirse a ellas.

Respecto a las garantías para el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad, el 80,8 % de los puestos de votación observados no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad física que faciliten la movilidad autónoma. En el 91,3 % de los puestos de votación observados no se identificaron cubículos con ajustes razonables.

Alteraciones por orden público

Durante la madrugada de este domingo 21 de junio se registró la incineración de un bus de transporte intermunicipal por parte de sujetos armados en la vía Popayán – Cali, en zona rural de Santander de Quilichao. A pesar de la gravedad de este incidente, la rápida reacción de las autoridades evitó víctimas que lamentar y cualquier alteración en la logística electoral. La distribución del material, el traslado de los jurados y la instalación y apertura de todos los puestos de votación del municipio se llevó a cabo con absoluta normalidad.

Derecho al voto libre y secreto

La MOE recuerda que en Colombia, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al voto libre y secreto. Por lo tanto, nadie puede obligar o coaccionar a otra persona para que revele el sentido de su voto.

Pilas con el Voto

Con corte a las 10:00 a. m., se han recibido 87 reportes sobre posibles irregularidades electorales a través de la plataforma www.pilasconelvoto.com. Estos reportes provienen de 19 departamentos, 39 municipios y Bogotá D. C. Asimismo, se recibió un reporte desde Italia.

Irregularidades que afectan la libertad del voto

El 28,7 % de los reportes ciudadanos hace referencia a situaciones que podrían afectar la autonomía de las personas para votar libremente. Entre estas situaciones se encuentran presuntas presiones sobre comunidades o grupos de trabajadores, así como la entrega de dinero a cambio del voto. En algunos casos, esta práctica se estaría verificando mediante la exigencia de fotografías de la tarjeta electoral. De igual forma, reportes señalan posibles casos de suplantación de votantes.

Irregularidades relacionadas con los jurados de votación

El 27,5 % de los reportes recibidos corresponden a posibles irregularidades por parte de jurados de votación. Entre las situaciones reportadas se señala: el uso de prendas asociadas a campañas políticas, presuntas indicaciones sobre por quién votar y posibles inconsistencias en la entrega y diligenciamiento del material electoral.

Irregularidades en publicidad y propaganda política

A pesar de la prohibición de realizar propaganda política durante la jornada electoral, el 24,1 % de los reportes recibidos hace referencia a posibles incumplimientos de estas restricciones. Las situaciones reportadas se relacionan principalmente con: (i) la presencia de publicidad electoral y material proselitista cerca de los puestos de votación; (ii) la difusión de mensajes, símbolos, prendas, consignas y contenidos asociados a campañas políticas durante la jornada electoral; y (iii) la circulación de propaganda política a través de medios de comunicación.

Irregularidades en puestos de votación

El 16 % de los reportes recibidos se relaciona con posibles irregularidades en el funcionamiento de los puestos de votación. Entre las situaciones reportadas se encuentran accesos y acompañamientos indebidos de personas a los cubículos de votación, fallas en el servicio de energía eléctrica y restricciones al ejercicio de la labor de testigos electorales.

Comunicación con campañas políticas

La MOE sostuvo comunicación telefónica con cada uno de estas con los siguientes resultados: La campaña del Pacto Histórico señaló que no tenía mayores incidencias que reportar; por su parte la campaña Defensores de la Patria reportó situaciones relacionadas con indebidos procedimientos por parte de jurados de votación y presencia de publicidad política en algunos puestos. Las dos campañas indicaron que durante la jornada elaborarán y distribuirán sus propios informes.

Monitoreo a la conversación digital político electoral

Entre las 6:00 y las 9:30 a. m., a través de eMonitor+, se recolectaron un total de 2.299 publicaciones (excluyendo noticias y publicaciones oficiales) de X y Facebook con potencial de constituir comunicación tóxica, discursos ofensivos o de odio, y violencia basada en género. Tras la revisión humana y el análisis sistemático de los contenidos, se destacan los siguientes hallazgos:

La conversación digital presenta altos niveles de violencia y hostilidad, coincidente con el tránsito observado al cierre de campaña. Así, los ataques han pasado del insulto personal a una invitación o incitación, en algunos casos, a la aniquilación física y simbólica del adversario. También, se siguen identificando publicaciones que podrían constituir discursos ofensivos o de odio basados en la pertenencia étnico racial y el género.

Asimismo, se mantienen las narrativas de fraude como un mecanismo de criminalización política entre campañas. Esto se combina con alusiones generales a la seguridad y confiabilidad del software de escrutinios, posibles alteraciones al formulario E-14 y otras situaciones que se observan regularmente en la jornada electoral como constreñimiento al sufragante. También se observa un escalamiento hacia llamados explícitos al desconocimiento de resultados y la movilización en las calles.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la MOE hace un llamado a la ciudadanía y a las fuerzas políticas en contienda a rechazar cualquier tipo de manifestación violenta en la discusión político-electoral, y a verificar la información que comparten en redes sociales.