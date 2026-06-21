Petro: Ojalá los escrutinios encuentren la verdad; Más de 33.000 mesas están ya impugnadas

–A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro solicitó nuevamente «a todas las abogadas y abogados demócratas asistir a los escrutinios en toda Colombia», pues advirtió que «hay que dar esta nueva batalla por la democracia y la libertad».

«La diferencia que hoy plantea el preconteo real que nos da una diferencia de 0,3 por ciento a favor de Abelardo siempre se ha superado en los escrutinios», señaló el mandatario para cuestionar luego: «Se apresuran hoy a darse por ganadores porque temen el escrutinio».

El jefe del Estado aseguró que «más de 33.000 mesas están ya impugnadas. Deben impugnarse las de EE.UU y deben impugnarse las que resulten afectadas por el cambio de dirección de IP de servidores al servicio computacional del preconteo y escrutinio».

Y se refirió a su propuesta de acuerdo nacional, pero, señaló, ya aparecen voces de arrasamiento del proyecto político de la otra mitad de la Nación colombiana. Sí lo segundo se impone es el comienzo del fascismo, y ante está eventualidad como enseña la sabiduría humana por la experiencia en otros pueblos y en la historia misma nuestra, hay que ser muy ordenados, defender la vida y resistir ante una época oscura. Si nos obligan a la retirada del gobierno, pues ya sabemos en décadas y siglos de resistencia que hacer».

Igualmente señaló que «hay grupos fascistas esperando la confrontación hoy, no les demos lo que quieren, iniciar la violencia para matar, somos un proyecto de largo aliento y a veces hay que esperar que la otra parte del pueblo compruebe su equivocación momentánea en su propia vida».

Añadió que lo expuesto por Abelardo en campaña es muy equivocado y nos dará daño a toda Colombia pero si eso pasa, solo basta esperar organizados para pasar a la etapa de la unidad popular decidida a ganar ya no solamente un gobierno, sino el poder y lograr las reformas que se necesitan, si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite. Volveremos atrás pero con un pueblo mucho más consciente que antes

Subrayó que también tendrá que defender su vida «altamente amenazada en Colombia y en el mundo por mis posiciones a favor de la paz y la hermandad de la humanidad, salgo sin dinero, con mis cuentas bloqueadas y sin capacidad amplia para moverme. Salgo algo peor económicamente que como entré. Y es la demostración, contrario al ataque de los fondos de Petroleaks que no me robe un peso».

Luego precisó: «Tengo a mi hija Antonella destrozada pero le enseño que esperé 50 años de lucha permanente y a riesgo para esperar que el pueblo construyera un proyecto de acuerdo a sus intereses y lo vi, aún no sabemos si fue un episodio o será una época».

Además, hizo las siguientes precisiones:

2Ojalá los escrutinios encuentren la verdad.

Mi votación fue superada por Cepeda en esta ocasión, Por tanto el proyecto de justicia social ha atraído a más de un millón de nuevas personas. Es producto de los hechos presentados y de nuestros errores.

El balance que dejó para el país mi gobierno es de un cambio de verdad pensado en la gente. Todas las personas que votaron contra nuestro proyecto en el interior de Colombia, se beneficiaron económica y socialmente de nuestro proyecto.

Quizás la compra de votos haya impedido que continúe, quizás la injerencia extranjera inconstitucional, quizás la nueva ignorancia forjada por la mentira embrutecedora, pero los hechos del gobierno del cambio son imborrables y quedarán en la historia de Colombia

En poco más de un mes termina el mandato y paso a actividades que deje de hacer y a reconstruirme un poco, solo me manifestaré de vez en vez en estas redes, en dónde ya soy censurado, y defenderé mi vida completamente amenazada».