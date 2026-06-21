Trump celebró la victoria de Abelardo De la Espriella en Colombia: «Ganó, y a lo grande»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado la victoria preliminar del candidato presidencial conservador colombiano Abelardo de la Espriella.

«Ganó, y a lo grande», escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

TRADUCCIÓN:

¡él ganó, GRANDE!justthenews.com/world/latin-am

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Candidato respaldado por Trump en Colombia mantiene estrecha ventaja en suspenso presidencial y declara victoria

Los funcionarios electorales no habían declarado formalmente un ganador el domingo por la noche, pero de la Espriella declaró la victoria y habló con Trump.

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Antes del mensaje mandatario estadounidense habló telefónicamente con De la Espriella y reconoció su triunfo.

“Hablé hace pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, precisó De la Espriella.

El mandatario de EE.UU. ha expresado su respaldo a De la Espriella en más de una ocasión. «Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos», afirmó Trump este mes.

Hace poco, Abelardo de la Espriella anunció que obtuvo una «victoria histórica», luego de que se conocieran los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, que lo sitúan en primer lugar, seguido por un margen muy estrecho por Iván Cepeda.