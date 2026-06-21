Abelardo de la Espriella celebra triunfo: «Con la ayuda de Dios y el trabajo de todos los colombianos, la Patria Milagro será una realidad»

–Abelardo De La Espriella celebró el resultado de las urnas desde Barranquilla con un «¡Gracias, Colombia!», destacando que casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en su formula vicepresidencial José Manuel Restrepo, y «en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro».

Señaló igualmente: «Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades».

«Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidade», afirmó.

Para celebrar, De la Espriella realizó un recorrido por las calles de Barranquilla en «la Caravana de la Esperanza», en una celebración que dijo es de la democracia, de la libertad y del futuro que estamos llamados a construir juntos».

Y agradeció a sus electores: «Gracias por elegirnos. Gracias por creer. Con la ayuda de Dios y el trabajo de todos los colombianos, la Patria Milagro será una realidad».