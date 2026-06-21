Petro trinó y trinó sobre compra de votos, constreñimiento y otras irregularidades en desarrollo de la segunda vuelta

–El presidente Gustavo Petro se dedicó a través de su cuenta en X a hacer eco a irregularidades en desarrollo de la segunda vuelta electoral, haciendo énfasis en compra de votos, presiones indebidas y otras anormalidades. Comenzó su cascada de denuncias a las 12 del día notificando el caso de su hijo Andrés:

Mi hijo Andrés Petro que vive en el exterior se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él. Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

El jefe del Estado continuó reseñando así las irregularidades, y a la par destacando la afluencia de votantes en distintas regiones del territorio nacional.

Increíble: solo el pueblo salva al pueblo. Se lanzan los más humildes a salvar a su país. Hermoso pueblo. pic.twitter.com/Tb5VdWlvA2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Mesa seis en el Atlántico llena de votos pre marcados. Ojo los testigos electorales allí, esa mesa debe ser impugnada y los jurados deben asumir investigación penal pic.twitter.com/3bFws4jsT8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Torrentes de población campesina salen a votar en Colombia https://t.co/oWehLKihuO — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

En las zonas de mayor votación de un candidato, previamente han marcado la casilla del voto en blanco sin la voluntad del elector. https://t.co/ZeqYDoWOgK — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Comunidades indígenas de Risaralda en masa a votar por el agua y por la Vida pic.twitter.com/gebpn8wF2a — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Aquí se ve la cola masiva de personas a las que le compran el voto con una manecilla que les dan. Cero policía, y son de la campaña contraria a la que acusó Marcos Rubio

pic.twitter.com/czmwsGHisZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

La ciudadanía cartagenera en plena movilización por el cuidado del voto. Encontraron un señor con 121 votos ya marcados por el candidato Abelardo. pic.twitter.com/CagF88q8ui — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Las comunidades indígenas se movilizan multitudinariamente en defensa de la naturaleza, su tierra y el agua. pic.twitter.com/0dczQD4q1H — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Destruyendo centenares de votos que habían preparado con voto en blanco en zonas de alta votación del candidato Cepeda. Los testigos electorales en estos casos deben acusar ante fiscalía a los jurados que se prestaron para esa trampa pic.twitter.com/CCjgjlbaWe — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Comunidades indígenas de Risaralda en masa a votar por el agua y por la Vida pic.twitter.com/gebpn8wF2a — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Vaca para transportar gentes en Barranquilla. Hay sabotaje de semáforos y transporte en el áeea de menos condiciones económicas: el sur de la ciudad El superintendente de transporte debe poner de inmediato las sanciones a las empresas que no presten servicio al público. Así… https://t.co/phlwqPLxY0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

A vencer la corrupción del clan Char comprador de votos y con banco con lavado de activos y pagos obligados con armas ilegales. Llegar caminando a las urnas con buen sombrero y agua. Se puede. A salvar el país de las mafias del narco y los corruptos colgados. Hay que sacar la… https://t.co/3oiN2W0DvY — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Jurados de la mesa 15 del colegio Virginia Gómez de Ciénaga, constriñen el voto indicando a los electores que voten por el candidato de ellos. Los testigos de mesa que estén presentes o más cercanos, deben coger sus nombres y denunciarlos ante la fiscalía. Constreñir el voto es… https://t.co/FKLKs6Qdtx — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Poner de inmediato denuncia en fiscalía contra el comprador de votos en Guacarí, Valle del Cauca https://t.co/oPGCXDTrlG — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Contratistas de la al alcaldía de Medellín comprando votos, denuncia inmediata a la fiscalía https://t.co/QCJlx31Yv0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Todas y todos, la gente que trabaja, sueña y estudia a resistir el fascismo. El fascismo es un crimen con poder. pic.twitter.com/I2Ow0ileKJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Así salió la Colombia que lucha por la equidad , la.Paz y la Patria verdadera. En multitudes a las urnas. pic.twitter.com/6WCohJapgL — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades pic.twitter.com/ckgHIsajCn — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Informe de testigos digitales. Está subiendo la registraduría formularios E14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14. La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a… pic.twitter.com/JusU3kgcWU — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026