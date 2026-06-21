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    Petro trinó y trinó sobre compra de votos, constreñimiento y otras irregularidades en desarrollo de la segunda vuelta

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El presidente Gustavo Petro se dedicó a través de su cuenta en X a hacer eco a irregularidades en desarrollo de la segunda vuelta electoral, haciendo énfasis en compra de votos, presiones indebidas y otras anormalidades. Comenzó su cascada de denuncias a las 12 del día notificando el caso de su hijo Andrés:

    El jefe del Estado continuó reseñando así las irregularidades, y a la par destacando la afluencia de votantes en distintas regiones del territorio nacional.

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