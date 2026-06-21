Se cerraron las urnas; terminó la votación de la segunda vuelta presidencial; comenzó el conteo en puestos de votación

–Se cerraron a las 4 p.m. las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 e inmediatamente se emprendió el preconteo de los votos para consolidar los resultados de la jornada electoral en todo el país y el exterior. Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral, se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, en la que un total de 41.421.973 colombianos estaban habilitados para votar en el territorio nacional y el exterior.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, señaló que “el proceso electoral colombiano es una construcción colectiva en la que participan millones de personas: jurados de votación, testigos electorales, jueces de la República, notarios, representantes de las diferentes entidades, lo cual garantiza que nuestro sistema electoral sea eficiente e íntegro”. A su vez, resaltó el trabajo articulado que se ha adelantado durante los últimos meses con las diferentes instituciones para un ciclo electoral con múltiples desafíos, pero que le ha otorgado plenas garantías a toda la ciudadanía y a los diferentes actores del proceso electoral.

El Registrador Nacional felicitó a los colombianos residentes en el país y el exterior que salieron a ejercer su derecho al voto con entusiasmo y pacíficamente, y que revalidaron sus principios democráticos. De igual forma, agradeció a los más de 850.000 jurados de votación que atendieron las votaciones y que, a partir de las 4:00 p. m., desempeñan dos tareas determinantes para el buen suceso del proceso electoral: contar los votos y diligenciar de manera manual los resultados de cada una de las mesas en los formularios E-14.

El Registrador Nacional reconoció la tarea que cumplen más de 300.000 testigos electorales de las campañas políticas y la labor que desempeñarán los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos que conforman las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados electorales en cada uno de los municipios de Colombia.

Además, destacó el acompañamiento técnico de más de 15.000 observadores electorales nacionales y más de 1.000 internacionales de 36 organismos para fortalecer la transparencia e integridad de estos comicios. También agradeció a los auditores de las agrupaciones políticas que han supervisado y verificado los diferentes procesos de las elecciones.

El Registrador Nacional también exaltó el compromiso de los órganos de control durante todo el desarrollo del calendario electoral, la tarea del Ministerio de Defensa, la Cúpula Militar y los miembros de la Fuerza Pública, que acompañaron esta jornada tanto en el sector urbano como rural, y de los servidores de la entidad que apoyaron la organización de las elecciones.

Los interesados en hacer seguimiento a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial pueden descargar de manera gratuita la aplicación ‘Elecciones Presidenciales 2026’ o ‘aVotar’ en Google Play y App Store, consultar en el chatbot institucional o ingresar a la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co. Allí están disponibles tres opciones: preconteo, escrutinios y actas E-14 (delegados). Las actas E-14 de transmisión y claveros de cada una de las mesas de votación se publicarán a medida que avancen estos procesos.

Adicionalmente, la Registraduría Nacional transmitirá los resultados preliminares de las votaciones a través de las redes sociales institucionales: • YouTube: https://youtube.com/live/jdxfracUu5I • X: https://x.com/registraduria