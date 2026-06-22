Fiscalía profundiza investigaciones sobre capturados por posibles delitos electorales durante segunda vuelta presidencial

–Tras el cierre de las urnas, la Fiscalía General de la Nación anunció que entró en una fase de verificación y profundización de las actividades investigativas respecto a las novedades presuntamente delictivas conocidas antes y durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial.

Con el cierre de las urnas, la Fiscalía General de la Nación avanza en la verificación y profundización de las actividades investigativas relacionadas con las novedades presuntamente delictivas conocidas antes y durante la segunda vuelta presidencial. Se registraron 5 capturas… pic.twitter.com/cWKRYPxc5U — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 21, 2026

En el día se registraron cinco capturas relacionadas con el certamen electoral. Corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía), un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar), un ciudadano que sufragó dos veces, una de ellas por su pareja en Medellín (Antioquia); una mujer que falsificó una credencial de un testigo electoral en Sincelejo (Sucre) y una persona que se presentó a votar con una cédula ajena en Aipe (Huila).

Adicionalmente, se abrieron 12 noticias criminales por posibles delitos electorales, las cuales van a ser revisadas para definir si los hechos constituyen algún delito.

Por otras conductas ilícitas fueron capturadas 53 personas que tenían órdenes judiciales vigentes por diferentes delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos.

Estos procedimientos se realizaron en Bogotá, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Atlántico, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Santander, Casanare, Sucre, Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Huila, Meta, Cesar, Chocó y Nariño.

Finalmente, los mecanismos de identificación y verificación permitieron ubicar en los puestos de votación a 52 personas que a la fecha estaban reportadas como desaparecidas. La mayoría de los casos se registró en Medellín (11), Cali (7), Boyacá (6), Magdalena (6), Huila (5), Norte de Santander (5), Caldas (4) y Bogotá (2).