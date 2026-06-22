Petro reafirma una vez más en que hubo fraude tanto en primera como en segunda vuelta presidencial: «Esto es ya un asunto penal, un delito contra el voto»

–El presidente Gustavo Petro amaneció este lunes insistiendo en que hubo fraude, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. En extensos trinos en su cuenta en X, el mandatario comenzó anunciando que le pidió «al registrador, y al procurador la acción positiva a mi solicitud, que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado Hash y la estampilla del tiempo, para asegurar que no se cambiarán los formularios E14 después de subirlos, tal como se hizo en mi elección».

Advierte que le «dijeron loco y antidemocrático, cómo si la transparencia electoral fuera cosa de violentos que quieren incendiar el país» y tangencialmente respondió al presidente electo Abelardo de la Espriella: «Lo que incendia es la falta de transparencia electoral».

Agregó que «aquí se demuestra que muchos formularios E14 fueron cambiados después de subirlos y que efectivamente, contrario a lo que dijo el registrador, quitaron la estampilla del tiempo y el candado Hash de los algoritmos para cambiarlos premeditadamente y desde las oficinas de los hermanos Bautista».

Y puntualizó: «Esto es ya un asunto penal, un delito contra el voto».

Enseguida hace, además, las siguientes precisiones:

«Los testigos digitales, institución popular creada en estos días por ciudadanía y con alta experiencia informática.

Cómo dice el video que demuestra este delito, creyeron que somos brutos y olvidaron que con nosotros está la ciudadanía del siglo XXI y no la del siglo XIX, en la que aún está la registraduría haciendo trampas para amigos politicos por dinero, pero que no pensó que esa práctica iba a llegar a la pérdida total de la soberanía nacional.

Toca hacer el conteo digital de los 122.000 formularios E14 y testigos digitales debe fortalecerse con más expertos digitales.

El registrador causó una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia y un daño que la historia no borrará.

El software de los hermanos Bautista tal como dijo la sentencia del consejo de estado del año 2018, desacatada, es vulnerable a acciones internas y externas contra el voto».

El presidente Gustavo Petro anuncia que «más adelante mostraré con exactitud en que sistemas algorítmicos del software de los Bautista están las fallas que permiten que sea atacado desde afuera si el atacante tiene la capacidad computacional posible con un estado/ nación con dinero para ello».

Agrega que «creyeron que se trataba la soberanía nacional de un juego de izquierdosos y esa es la base de una nación, puede cuyas élites burocráticas de hace 200 años no se sienten colombianas».

El jefe del Estado terminando esta primera nota, afirmando: «Un acuerdo nacional implica la reforma profunda del sistema electoral colombiano para garantizar la transparencia y la soberanía, lo demás es traicionar la idea inicial por la que se fundó la república».

En trino aparte, el presidente Gustavo Petro, afirma:

Si fue modificado el censo electoral.

HECHO

Se deja constancia de la presunta existencia de inscripciones irregulares de cédulas realizadas mediante Formulario E-3, las cuales habrían incidido en la conformación del censo electoral y, en consecuencia, en la elaboración del Formulario E-10 correspondiente a esta mesa, afectando potencialmente la relación de ciudadanos habilitados para sufragar.

FUNDAMENTO JURÍDICO

La presente observación se formula en ejercicio de las facultades de vigilancia y control conferidas a los testigos electorales por los artículos 121 y 122 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), así como en garantía de los principios de transparencia, autenticidad y legalidad del sufragio consagrados en el artículo 258 de la Constitución Política. En tal virtud, procede dejar constancia de hechos que puedan tener incidencia sobre el censo electoral y ameriten verificación por parte de las autoridades electorales competentes.

SOLICITUD

Solicito que la presente observación sea incorporada a los documentos electorales de la mesa y puesta en conocimiento de las autoridades electorales competentes para que adelanten las verificaciones e investigaciones administrativas a que haya lugar respecto de las inscripciones realizadas mediante Formulario E-3 y su eventual incidencia en el censo electoral y en el Formulario E-10 utilizado en esta mesa.

En otro escrito, el primer mandatario señala:

Para esto son los testigos digitales, para determinar transformaciones de los E14 una vez puestos.

Esto lo pueden hacer desde las oficinas de los hermanos Bautista paralelas a la registraduria, porque el registrador permitió quitar previamente dos algoritmos el llamado.»estampilla del tiempo y el llamado «candado Hash»

Existían antes y permitían que no se modificarán los E14

Nos acercamos a la realidad peruana, sin el voto comprado y constreñido Cepeda gana en el territorio Colombiano y perdería con la votación colombia en EEUU. Lo cual muestra simplemente que los colombianos que aún están tranquilos en EEUU, pese a la amenaza de EEUU de quitar la residencia, han votado por la ultraderecha, porque aún votando demócratas en EEUU desde hace tiempo, prefieren las salidas más derechistas y violentas en Colombia

Es una situación política inestable, porque la base del poder se encuentra al interior del territorio colombiano

En la votación en el exterior también hay un cuestionamiento que hoy debe resolverse en escrutinio.

Los jueces deben establecer si los jurados de votación son residentes en los países donde trabajaron o fueron llevados desde Colombia y se permitió, por la irregularidad en los formularios E14 ya denunciadas previamente que un ciudadano colombiano quizás llevado también desde Colombia, pudiera votar siete veces en los siete días de votación en el exterior.

El resultado final es todavía más endeble y solo habría un triunfo de Abelardo basado exclusivamente en el voto comprado, evidente en el día electoral y en el voto constreñido a trabajadores que votaron contra sí mismos, son más de 400 empresas las denunciadas.

La superioridad de la votación ultraderechista se desmorona porque solo se puede sostener en la trampa, solo el dinero oscuro, con proveniencia extranjera, y el constreñimiento laboral, darían la legitimidad de la próxima presidencia.

Si terminados los escrutinios estos hechos se mantienen porque no son visibles en el tarjetón excepto el examen pormenorizado de votaciones en Antioquia, Santander y sobretodo Norte de Santander, y el de Bogotá, y el examen super minucioso de la votación en el exterior podrían revertir el resultado.

Por eso es un abuso declarar presidente por vía mediática cuando el escrutinio aún continúa.

Los mandatarios extranjeros que han felicitado sin esperar el escrutinio simplemente insultan nuestras leyes y nuestro pueblo.

Queda claro que la mayoría del pueblo colombiano en Colombia quiere su reforma laboral ya lograda, su reforma agraria , su reforma pensional que un magistrado de ultraderecha solo, ha congelado, y apuesta a cambios en el sistema de salud eliminando intermediación financiera y ladrones como ya está demostrado,

Los líderes de la ultraderecha pueden examinar la situación inestable que se ha producido y responder con soberbia pensando que con comprar el congreso y entregarle el gobierno al clientelismo y la extorsión basta, o ponerme preso o basta asesinarme. Pero creo que sería un mayúsculo error.

En menos de la mitad del próximo gobierno puede cambiar la situación política del mundo y comienza por la de los propios EEUU.

O puede que ante una derrota mundial inminente, la gente que actualmente gobierna EEUU abandone la soberbia y piense en salidas acordadas que he visto en el manejo de la situación de Irán en el presidente Donald Trump.

La idea de un arrasamiento ultraderechista en Colombia y Perú no funcionó, a pesar de posibles victorias muy inestables y que solo se deben a la intervención de EEUU y Netanyahu.

Lo que asciende es una inestabilidad que puede tornarse violenta porque los triunfos se deben a votaciones en el extranjero donde la ciudadanía es más manipulable, y dónde las mayorías no votan por miedo

En mi criterio, que propongo a mi partido que ha crecido en un millón trescientos mil votos, alcanzamos ya casi 13 millones de electores, debe haber prudencia y sabiduría y promover el diálogo latinoamericano y el diálogo nacional.