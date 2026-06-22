Mandatarios de derecha de América felicitan a De la Espriella por triunfo en Colombia

–Mandatarios y políticos de derecha en América felicitaron a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, tras vencer a la izquierda que gobernaba con Gustavo Petro.

El ultraderechista de 47 años, quien se hace llamar «El Tigre», venció en la segunda vuelta con el 49,7% de los votos al senador Iván Cepeda, aliado del mandatario izquierdista, según el preconteo oficial.

De la Espriella prometió aliarse con la derecha en la región, especialmente con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, le manifestó «su apoyo» tras celebrar su victoria electoral en una llamada.

También lo llamó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que confía en que podrán «trabajar estrechamente» en «poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos».

Rubio destacó: «Los mejores días de Colombia están por venir».

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory. The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

TRADUCCIÓN:

Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA para felicitarlo por su victoria electoral.

La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos.

Los mejores días de Colombia están por venir.

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El senador estadounidense Bernie Moreno, quien estuvo como observador en los comicios, reportó en su cuenta en X que habló con De la Espriella y lo felicitó «por una victoria histórica para convertirse en el próximo presidente de Colombia».

Además destacó: «¡El pueblo de Colombia ha hablado y las instituciones encargadas de llevar a cabo esta elección lo hicieron de manera impecable y a la altura de un nivel mundial!».

Dijo que de hecho, «tenemos mucho que aprender sobre cómo tener elecciones seguras y, en una fecha posterior, pediremos a funcionarios colombianos que informen al Congreso de EE.UU. sobre su proceso».

Igualmente subrayó: «Abelardo es un líder fuerte, un luchador y alguien que ama a su país. Sé que trabajará incansablemente para hacer que Colombia sea segura, fuerte y exitosa de nuevo. Será el Presidente para todos los colombianos».

Reseñó también: «Durante dos siglos, Estados Unidos y Colombia han tenido una alianza increíble e irrompible. Juntos, derrotaremos a los cárteles, combatiremos el crimen transnacional, detendremos la migración ilegal, ampliaremos el comercio y traeremos más oportunidades y prosperidad a ambas naciones».

Finalmente el congresista señaló que «este es un nuevo capítulo para Colombia» y puntualizó que «ahora es el momento de unidad, calma, confianza y avanzar el país hacia un futuro brillante. Espero con interés trabajar de cerca con mi amigo, el presidente electo Abelardo de la Espriella, para lograr grandes cosas juntos», concluyó Bernie Moreno.

El mandatario argentino Javier Milei, duro crítico de la izquierda, fue el primero en felicitar «enormemente» al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto.

Apodado como «El León» por su alborotada melena, Milei dijo en X que «la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable».

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

??? | EFECTO MILEI: Desde que Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en 2023 en Argentina, la derecha ganó en todo el continente americano. ?? Argentina — Javier Milei — 2023

?? Estados Unidos — Donald Trump — 2024

?? El Salvador — Nayib Bukele — 2024

?? Panamá — José… pic.twitter.com/YP9NbKA7Dh — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 22, 2026

El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que «Colombia eligió el orden sobre la impunidad», en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

El presidente chileno José Antonio Kast también felicitó a De la Espriella «por su gran triunfo electoral».

Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !! — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 21, 2026

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira:

Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar.

Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso. Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 22, 2026

Keiko Fujimori, virtual nueva mandataria del Perú, felicitó a De la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, recordando que «hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú» y subrayó: «Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje».

Además advirtió: «Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano».

La Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, también auguró buenas relaciones con Colombia.

«Felicitaciones al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral», precisó Machado en su cuenta en X.

«Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa», precisó.

Además señaló: «Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente» y concluyó: «Vivan Colombia y Venezuela LIBRES!!!»

El nuevo presidente colombiano afirmó que también dialogó con el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En las elecciones de este domingo, con el 99,98 % de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, logró 12,9 millones de votos (49,66 %) y venció al izquierdista Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %). (Con información DW y X).