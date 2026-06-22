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    Mandatarios de derecha de América felicitan a De la Espriella por triunfo en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Mandatarios y políticos de derecha en América felicitaron a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, tras vencer a la izquierda que gobernaba con Gustavo Petro.

    El ultraderechista de 47 años, quien se hace llamar «El Tigre», venció en la segunda vuelta con el 49,7% de los votos al senador Iván Cepeda, aliado del mandatario izquierdista, según el preconteo oficial.

    De la Espriella prometió aliarse con la derecha en la región, especialmente con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, le manifestó «su apoyo» tras celebrar su victoria electoral en una llamada.

    También lo llamó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que confía en que podrán «trabajar estrechamente» en «poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos».

    Rubio destacó: «Los mejores días de Colombia están por venir».

    TRADUCCIÓN:

    Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA para felicitarlo por su victoria electoral.

    La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos.

    Los mejores días de Colombia están por venir.

    ———-
    El senador estadounidense Bernie Moreno, quien estuvo como observador en los comicios, reportó en su cuenta en X que habló con De la Espriella y lo felicitó «por una victoria histórica para convertirse en el próximo presidente de Colombia».

    Además destacó: «¡El pueblo de Colombia ha hablado y las instituciones encargadas de llevar a cabo esta elección lo hicieron de manera impecable y a la altura de un nivel mundial!».

    Dijo que de hecho, «tenemos mucho que aprender sobre cómo tener elecciones seguras y, en una fecha posterior, pediremos a funcionarios colombianos que informen al Congreso de EE.UU. sobre su proceso».

    Igualmente subrayó: «Abelardo es un líder fuerte, un luchador y alguien que ama a su país. Sé que trabajará incansablemente para hacer que Colombia sea segura, fuerte y exitosa de nuevo. Será el Presidente para todos los colombianos».

    Reseñó también: «Durante dos siglos, Estados Unidos y Colombia han tenido una alianza increíble e irrompible. Juntos, derrotaremos a los cárteles, combatiremos el crimen transnacional, detendremos la migración ilegal, ampliaremos el comercio y traeremos más oportunidades y prosperidad a ambas naciones».

    Finalmente el congresista señaló que «este es un nuevo capítulo para Colombia» y puntualizó que «ahora es el momento de unidad, calma, confianza y avanzar el país hacia un futuro brillante. Espero con interés trabajar de cerca con mi amigo, el presidente electo Abelardo de la Espriella, para lograr grandes cosas juntos», concluyó Bernie Moreno.

    El mandatario argentino Javier Milei, duro crítico de la izquierda, fue el primero en felicitar «enormemente» al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto.

    Apodado como «El León» por su alborotada melena, Milei dijo en X que «la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable».

    El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que «Colombia eligió el orden sobre la impunidad», en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

    El presidente chileno José Antonio Kast también felicitó a De la Espriella «por su gran triunfo electoral».

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira:

    Keiko Fujimori, virtual nueva mandataria del Perú, felicitó a De la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, recordando que «hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú» y subrayó: «Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje».

    Además advirtió: «Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano».

    La Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, también auguró buenas relaciones con Colombia.

    «Felicitaciones al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral», precisó Machado en su cuenta en X.

    «Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa», precisó.

    Además señaló: «Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente» y concluyó: «Vivan Colombia y Venezuela LIBRES!!!»

    El nuevo presidente colombiano afirmó que también dialogó con el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

    En las elecciones de este domingo, con el 99,98 % de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, logró 12,9 millones de votos (49,66 %) y venció al izquierdista Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %). (Con información DW y X).

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