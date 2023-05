La higiene de las manos salva millones de vidas cuando se realiza en el momento adecuado y de la manera correcta

Cada año se presentan más de 700 mil muertes anuales en el mundo debido a infecciones por bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo que se ha convertido en un serio problema de salud pública mundial que podría ocasionar 10 millones de muertes en los próximos 25 años, y dejar pérdidas económicas que superarían los 100 billones de dólares para 20503.

Un aumento continuo de la Resistencia Antimicrobiana podría causar 10 millones de muertes por año en todo el mundo para 2050, más de las que mueren actualmente por cáncer4.

De acuerdo con la doctora Patricia Reyes Pabón, médica especialista en infectología, la higiene de manos es la medida más sencilla y costo-efectiva para prevenir la trasmisión de infecciones en el medio hospitalario y también comunitario. A nivel comunitario, el lavado de manos con agua y jabón interrumpe la cadena de transmisión de enfermedad diarreica aguda, neumonía, enfermedades de la piel y de los ojos y parasitismo intestinal.

La Estrategia Multimodal de la Organización Mundial de la Salud anima a los profesionales sanitarios a lavarse las manos en estos 5 momentos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente5.

El impacto del lavado de manos en la resistencia antimicrobiana

La invitación de la OMS y la OPS en el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos que se conmemora el 5 de mayo es: “Juntos, podemos acelerar la acción para prevenir infecciones y resistencia a los antimicrobianos en la atención de la salud y construir una cultura de seguridad y calidad en la cual a la mejora de la higiene de las manos se le da alta prioridad”1.

La higiene de las manos salva millones de vidas cada año cuando se realiza en el momento adecuado y de la manera correcta durante la prestación de atención de salud, mientras que mejorar la higiene de las manos en los entornos de la atención de la salud ahorra aproximadamente US$ 16,5 en gastos de atención de salud por cada dólar (US$) invertido1.

De acuerdo con Ana Dolores Román, gerente general de Pfizer para Colombia y Venezuela, “el Día Mundial de la Higiene de Manos constituye una oportunidad para capitalizar los aprendizajes de prevención adquiridos durante la pandemia y promoverlos en los hogares, las instituciones educativas, las empresas y el ámbito hospitalario. Una cultura que favorezca la lucha contra la Resistencia Antimicrobiana, que es un compromiso que requiere del trabajo conjunto de toda la sociedad. Los hábitos relacionados con la limpieza de manos tienen un impacto positivo y fácil de implementar como lo han resaltado las autoridades mundiales en materia de salud”.

Recomendaciones básicas

De acuerdo con la infectóloga, Patricia Reyes, existen recomendaciones básicas para todos en cuanto al lavado de manos efectivo:

Mojarse las manos con agua corriente limpia y enjabonarlas después de cerrar el grifo.

Frotarse las manos hasta obtener espuma teniendo la precaución de que la espuma cubra toda la superficie de las manos, incluido el dorso, los espacios localizados entre los dedos y debajo de las uñas.

Restregarse las manos durante al menos 20 segundos, este tiempo equivale a cantar dos veces la canción de «Feliz cumpleaños» de principio a fin2.

Con estas sencillas recomendaciones la doctora enfatiza que el lavado de manos resulta la estrategia más sencilla y efectiva para prevenir transmisión de enfermedades infecciosas y el riesgo de trasmisión de microrganismo resistentes2.

Resulta importante recordar los momentos claves para realizar esta tarea que previene múltiples enfermedades. Antes, durante y después de preparar alimentos. Antes y después de comer algo. Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea. Después de ir al baño, cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño. Luego de sonarse la nariz, toser o estornudar. De igual manera momentos adecuados para la higiene de manos son posteriores a tocar un animal, alimentos o excrementos de animales, luego de manipular alimentos o golosinas para mascotas y al entrar en contacto con la basura2.

