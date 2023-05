Casa de la Juventud Damawha: Un semillero de estrellas en San Cristóbal

Un estudio de grabación gratuito y programas de creación artística facilitan que chicas y chicos exploren su vena artística en San Cristóbal, como alternativa a las drogas y las pandillas.

Músicos, artistas y soñadores hay en todas partes, pero pareciera que la juventud de la localidad cuarta está lista para la grandeza y trabaja con esmero para conseguirla. Y es que la historia de la Casa de la Juventud Damawha es también la historia reciente del arte local, pues nació como un sueño de tres jóvenes músicos que querían un espacio de expresión y amistad, distinto a lo que comunmente ofrecen las calles de sectores humildes: falta de oportunidades, delincuencia y drogas.

Damawha (palabra indígena que traduce “Hojas de un mismo árbol”), se creó como un espacio de encuentros culturales, sociales y participativos para jóvenes entre 14 y 28 años de edad, interesados en desarrollar su talento, además de capacidades políticas, artísticas, culturales, recreativas y deportivas.

Y es que este proyecto local recibirá su primera dotación a través de recursos del distrito, con una inversión de 540 millones de pesos en mejora de equipos, que conforman el estudio de grabación gratuito más grande de Bogotá, y que ya cuenta con artistas locales destacados a nivel internacional, que muy posiblemente compartirán en poco tiempo la fama de Shakira o Maluma, con talento de sobra para superarlos.

Juventud, conciencia y talento sin fronteras

Uno de los grandes ejemplos de cómo este espacio permite que los jóvenes progresen es Nicolás Stevens Peña Guevara, reconocido internacionalmente como “NikoStev” y quien ha desarrollado sus habilidades gracias a los servicios de Damawha. La casa, que cuenta con un estudio de grabación, instrumentos para ensayo y ofrece talleres de producción musical, le permitió a Niko acercarse por primera vez al arte y entender cómo se hace, sin tener más que curiosidad y ganas de aprender más sobre algo que le apasionaba.

“Llegué en 2018, apenas salí del colegio y en medio de una depresión fea, porque me dio duro graduarme y no conseguir empleo. Me gustaba la música desde antes y mi hermano John, que es músico y uno de los que se pensó la casa, fue un ejemplo para empezar a ir. Allá comencé a practicar y los gestores me acogieron muy bien; llegué sin saber nada y allí me enamoré de la música y la producción musical. Damawha es como mi universidad”, comenta conmovido Niko.

Una historia similar es la de Stiben Moreno, a quien muchos conocen como “Bones” (Huesos, en inglés) y para quien la Casa de la Juventud representó un cambio radical en función de construir futuro: “Mi vida es como la de cualquier joven del barrio La Victoria: llevados por la falta de oportunidades tomamos caminos que nunca debimos recorrer. Estar expuestos a la droga y a las calles nos llevó a muchos por ahí y no todos están contando el cuento. Me creía un pillo de alta calaña, pero la música y encontrarme con gente que quería una cosa distinta a lo que le toca, por la falta de plata, me pintó una vida diferente; cuando conocí la Casa de la Juventud Damawha, encontré un destino distinto a medir calles y dañarme el cerebro”.

Un lugar para aprovechar la juventud

Bogotá cuenta con 13 casas de la juventud en varias localidades, y en ellas se realizan diferentes actividades. Además de lo relacionado con la música, en Damawha (que atiende al menos a 1500 jóvenes de San Cristóbal cada año), se dictan talleres de barbería, estética y sistemas de cómputo (que se han convertido en fuentes de ingreso y empleo), así como de defensa personal, creación y producción musical. Además, su espacio físico ofrece zonas para realizar reuniones de carácter participativo y artístico.

Adicionalmente, el proyecto de Ruta y Oportunidades para la Juventud, desarrollado por los gestores de juventud de la localidad, busca ayudar a que las y los jóvenes se vinculen al sector productivo mediante ofertas laborales, gestionen sus documentos personales y sean participantes activos del deporte y la recreación, además de los talleres formativos. También se adelantan jornadas de prevención sobre consumo de sustancias psicoactivas y paternidad temprana, entre más de 10 proyectos de atención integral.

Damawha es un espacio abierto para que cualquier joven de la localidad se acerque y encuentre en ella un lugar de inclusión, amistad y desarrollo de ideas enfocadas en la superación de las dificultades mediante la generación de nuevos vinculos en torno a actividades positivas.

Inversión para el futuro de Bogotá

Por primera vez, la Casa de la Juventud Damawha recibirá una dotación por parte de la administración local para seguir impactando positivamente a las y los jóvenes de la cuarta. La inversión, que supera los 500 millones de pesos, consiste en el equipamiento del estudio de grabación musical, con equipos de tecnología vanguardista que mejorarán la calidad del arte que allí se produce. Micrófonos, mezcladores, insonorización y softwares de producción con los que trabajan grandes como Bizarrap o la misma Shakira, se sumarán a los implementos para disfrutar de mejores condiciones en la actividade deportiva, formativa y de gestión colectiva que cuenta con el apoyo de la administración local. La entrega oficial, que contará con la presentación del talento local que confluye en Damawha, será este miércoles 24 de marzo a partir de las 2 p.m., con entrada libre en la sede, ubicada barrio La María (Carrera 1 Este No. 10 – 41 Sur).

El alcalde local de San Cristóbal, Juan Carlos Triana, celebró que esta dotación por fin pueda ser entregada a la juventud local: “Estamos felices de seguir mejorando la vida de nuestra comunidad a través de la atención a los y las jóvenes que brinda nuestra Casa de la Juventud Damawha. Cada inversión que hacemos representa la oportunidad de que nuestros ciudadanos vivan mejor, con plenitud y haciendo lo que les gusta, lo que sin duda representa una gran parte del éxito para forjar un futuro en constante mejoría. Confiamos en que el próximo orgullo artístico del país saldrá de nuestra localidad y dejará en alto la vocación por brillar y el afán de superación que nos caracterizan”, puntualizó el mandatario.